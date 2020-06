Loreto, scoperto il “nuovo” parco della Rimembranza

Con la basilica della Santa Casa che lo sovrasta a due passi, il parco oggi risplende della memoria dei soldati che diedero la vita per il Paese con un look più curato e per certi versi moderno. Presente il sindaco Paolo Niccoletti

LORETO – È stato inaugurato, seppur alla presenza delle sole istituzioni, il parco della Rimembranza di Loreto all’interno del Bastione di Porta Marina. Totalmente restaurato, è stato riportato alla luce in tutta la sua bellezza in pieno centro storico. Con la basilica della Santa Casa che lo sovrasta a due passi, il parco oggi risplende della memoria dei soldati che diedero la vita per il Paese con un look più curato e per certi versi moderno. Sono stati piantumati nuovi alberi, la pavimentazione in ghiaia è stata sostituita da una drenante e la struttura ospita una sorta di teatro amovibile, una passeggiata panoramica della Memoria considerato proprio la presenza del Parco ai caduti.

«Nel corso dell’estate sarà fissata una data per recuperare la cerimonia per i 123 neodiciottenni che avrebbero partecipato al giuramento di fedeltà tradizionale nella nostra città – ha detto il sindaco Paolo Niccoletti presente all’inaugurazione simbolica che si è tenuta martedì 2 giugno, festa della Repubblica -. Questi mesi ci hanno fatto capire l’importanza del lavoro per tutti. Ai diritti però corrispondono i doveri: dopo mesi di inattività ci saranno ciuffi d’erba sul marciapiede, cartacce per terra. Togliamoli, non aspettiamo il Comune. Aiutiamo anche i nostri vicini».

I lavori fervono ancora al santuario della Santa Casa per il rifacimento della facciata e della cupola, dove l’impalcatura pochi giorni fa ha scoperto la statua posta sulla sommità più alta della basilica. Nel contempo è arrivata la targa del Fai che certifica l’acquedotto pontificio (degli Archi) poco distante come luogo del cuore. Firmati anche i contratti per l’asfaltatura di via Brecce e piazza Kennedy, entro il mese l’esecuzione dei lavori.