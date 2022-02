Loreto, scongiurata l’installazione di maxi antenna radio in centro

LORETO – È stata rispedita al mittente la richiesta di Iliad di posizionare una nuova stazione radio in via Bramante. Il Comune di Loreto ha opposto diniego venerdì 11 febbraio alla domanda della compagnia telefonica. Un atto reso possibile dal nuovo Piano Antenne varato meno di un anno fa, che di fatto impedisce nuove installazioni al di fuori dei tre punti individuati nel documento. Tutti rigorosamente lontani dal centro abitato. La postazione di via Bramante, preesistente e già interessata dalla presenza di stazioni radio, si trova nei pressi del centro storico e perciò è preclusa ad ulteriori implementazioni.

Il commento del sindaco Pieroni

«Le scelte giuste pagano – commenta il sindaco Moreno Pieroni -. Grazie all’approvazione del nuovo Regolamento delle Antenne, il nostro ufficio tecnico ha avuto lo strumento che serviva per impedire l’installazione di una nuova antenna. Senza di questo l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto opporre di diniego, come purtroppo è avvenuto nell’estate 2020 con l’antenna di Montorso. Questo è un felice risultato che va in direzione della tutela della salute e dell’ambiente della nostra città. Siamo pronti a difenderlo in ogni sede qualora fosse necessario».

Il nuovo Regolamento delle Antenne era stato approvato nello scorso mese di luglio, dopo un iter gestito in tempi record da tutti i soggetti coinvolti e coordinato dall’Assessore all’Ambiente Fabiola Principi. Fin dal suo insediamento, nell’ottobre 2020, l’amministrazione lauretana aveva dato priorità al Piano Antenne, essendo il precedente ormai obsoleto e non più al passo con le nuove normative in materia di telefonia mobile. «La gestione di questa nuova richiesta di Iliad – conclude il sindaco – è la dimostrazione di come finalmente possiamo guardare con maggiore serenità alle problematiche di questo tipo, avendo regolamentato la materia in modo che le nuove installazioni non impattino nel centro abitato di Loreto».