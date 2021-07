Loreto, scattano i controlli sul concorso per due unità in Comune

LORETO – A Loreto sono scattati i controlli sul concorso pubblico con il quale, nello scorso mese di aprile, sono state inserite a tempo determinato part time due nuove unità nell’organico del Comune. In municipio è arrivata la Polizia.

«Il gruppo di minoranza Prima Loreto ha chiesto, nelle modalità previste dalla legge, delucidazioni in merito alle procedure di selezione attuate, ritenendo che ci siano stati passaggi non corretti – spiega il sindaco Moreno Pieroni -. Tale azione, del tutto legittima, ha avviato un procedimento di verifica, così come sempre accade in questi casi. La nostra amministrazione si è subito messa a disposizione delle autorità competenti che, ieri (8 luglio), si sono portate negli uffici comunali per richiedere tutta la documentazione utile che è stata prontamente consegnata. Aver potuto fornire ogni elemento utile a dimostrare che tutto si è svolto secondo le regole ci ha sollevati».

Il primo cittadino stesso confida in una celere risoluzione e si impegna a tenere aggiornati i loretani: «Confidiamo in una solerte risoluzione di questo caso, sul quale siamo sereni, per togliere ogni dubbio sull’operato dell’Amministrazione comunale e degli Uffici, che sempre hanno come unico interesse il bene della comunità loretana».