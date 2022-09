Loreto, salvano la vita a bagnanti in difficoltà: premiati dal sindaco

«Conferire l'encomio al loro coraggio ed altruismo è stato un momento di gioia per la nostra Amministrazione e un motivo di orgoglio per tutta la città. Grazie Elia ed Alessio per il vostro esempio», ha detto Pieroni

LORETO – «È nel cuore delle festività del Settembre lauretano che abbiamo voluto dare un pubblico riconoscimento a Elia Filippi e Alessio Giorgi, due nostri giovani concittadini che quest’estate, lavorando come bagnini, hanno salvato dei bagnanti in difficoltà». L’ha affermato domenica scorsa (4 settembre) al termine della Corsa del drappo, il sindaco di Loreto Moreno Pieroni che, accanto al vice Nazzareno Pighetti, ha conferito il doppio encomio ai due ragazzi. «Conferire oggi l’encomio al loro coraggio ed altruismo è stato un momento di gioia per la nostra Amministrazione e un motivo di orgoglio per tutta la città. Grazie Elia ed Alessio per il vostro esempio», ha concluso il primo cittadino.

Le vicende

Le due storie di salvataggio rendono onore ai ragazzi. Era agosto quando una mamma e le due figlie adolescenti stavano facendo il bagno in mare. Le onde però hanno spinto con forza, tutte e tre, verso gli scogli. Una delle ragazze è riuscita a uscire dall’acqua ma non la sorella e la madre. Per fortuna, non ci ha pensato due volte a intervenire il giovane bagnino loretano della Cluana Nantes Filippi, appena 17 anni, in servizio allo chalet Bebo’s di Porto Recanati. In pochi secondi ha raggiunto a nuoto l’altra ragazza, riportandola in spiaggia. «Ho visto la donna e le due figlie minorenni che stavano facendo il bagno, a circa otto metri dalla battigia. Si trovavano abbastanza distanti dalla mia postazione e quindi sono andato verso di loro per avvisarle – racconta -. Le onde si sono alzate e ho visto le tre che stavano andando verso gli scogli. Mi sono tuffato senza pensarci. E’ passato poco tempo, mi sono mosso subito perché ho pensato che poteva andare a finire male. Una ragazza è riuscita a uscire da sola dall’acqua mentre io ho raggiunto a nuoto l’altra e poi mi sono rituffato in mare per salvare la madre. Tre persone mi hanno aiutato. Abbiamo portato la donna a riva. Per fortuna è andato tutto bene». Sempre ad agosto il 22enne Giorgi, di fronte al balneare Blu Bebo’s, ha notato un uomo di 69 anni, del posto, che nuotando si era allontanato fin dietro la linea degli scogli e, a causa della forte corrente e delle onde, non riusciva a tornare a terra. Condizioni meteo marine che avevano determinato la segnalazione della bandiera rossa. Il loretano è riuscito a riportarlo a riva.