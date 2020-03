Loreto, rimandata la festa della Patrona degli aeronauti

LORETO – È stato rinviato a data da destinarsi il tanto atteso pellegrinaggio del personale dell’Aeronautica Militare, in programma martedì 24 marzo, organizzato nell’ambito degli eventi dell’anno Giubilare Lauretano aperto in città lo scorso dicembre. Era stato indetto per la celebrazione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto, patrona degli aeronauti. La decisione, presa congiuntamente dalla Delegazione Pontificia e dalla Forza Armata, è in ottemperanza a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente all’emergenza epidemica da Covid-19. Rimane invariata, martedì 24 alle 11 la commemorazione per il Centenario della Patrona dell’Aeronautica, con la celebrazione Eucaristica all’interno della Santa Casa di Loreto presieduta dall’Arcivescovo Delegato pontificio monsignor Fabio Dal Cin, senza partecipazione di popolo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telepace (digitale terrestre e satellitare) e in streaming sul canale Youtube “Santa Casa Loreto”. Il Comitato tecnico riprogrammerà l’evento in data da definirsi entro il termine dell’anno Giubilare lauretano.

Rimandati il Giubileo delle donne pilota e la consegna della “Mimosa d’oro”, posticipati al 31 maggio, per decisione del Movimento dei Focolari l’incontro nazionale previsto oggi viene posticipato al 10 maggio, e saltano il Giubileo dei giuristi del 21, il Giubileo degli studenti e quello della Pastorale giovanile delle Marche, previsti per il 25, e il momento del percorso formativo per coppie di sposi.

Gli orari di apertura della Basilica di Loreto rimangono pressoché invariati, dalle 7 alle 18. La Santa Casa comunica che il Sacramento viene esposto come di consueto dalle 8 alle 18, nei martedì di Quaresima continua la riflessione sul Magnificat, senza presenza dei fedeli, trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” alle ore 21 e in differita su Telepace (digitale e satellite) il giovedì successivo sempre alle 21. La Messa viene celebrata come di consueto ogni giorno in Santa Casa alle 7.30, senza la presenza dei fedeli, ed è trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e su Telepace, il Santo Rosario con la supplica alla Vergine di Loreto viene pregato ogni sera in Santa Casa alle 21, senza la presenza dei fedeli. Ci si può unire alla preghiera seguendo la diretta streaming sul canale YouTube. L’Angelus viene pregato ogni giorno e trasmesso su Tv2000 alle 11.55, su Telepace alle 12 e su Padre Pio Tv alle 12.20. La Santa Messa festiva, celebrata senza la presenza dei fedeli, è trasmessa come di consueto alle 10 sul canale YouTube e su TelePace.