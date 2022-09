Loreto, il programma del Settembre mariano entra nel vivo

LORETO – È partito il Settembre lauretano, un mese di celebrazioni per rendere omaggio alla Madonna di Loreto. «È la settimana più importante della nostra città ma è giusto ricordare anche la stagione estiva terminata con grandissimi eventi – dice il sindaco Moreno Pieroni -. Il coinvolgimento dei giovani è stato entusiasmante. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per gli eventi. Da anni non vedevo poi l’entusiasmo per l’organizzazione del settembre lauretano da parte dei rioni e non solo. Sono convinto che tutti insieme possiamo ricreare quell’entusiasmo attorno a Loreto per far sì che sia vissuta non soltanto dai loretani ma da tante persone che vengono a visitare il santuario».

Il programma

Fitto il programma. Stasera, 6 settembre, alle 21 si terrà nella basilica del santuario un concerto d’organo in onore della Vergine Maria in cui si esibiranno il maestro Andrea Freddini e il maestro Andrea Campolucci accompagnati dal mezzo soprano Silvia Morresi. Le musiche spazieranno da Bach, Gounod, Verdi, Buck, Martorelli, Terribili, Messore, Freddini, Caccini e Mascagni. L’ingresso è libero. Domani, 7 settembre, alle 21 la tradizionale fiaccolata con la recita del rosario sarà presieduta da monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. L’8 settembre alle 9.30 si terrà nella Sala Macchi del Palazzo Apostolico una riflessione sul tema “La Casa come luogo di relazioni familiari costruzione della coesione sociale”, con gli interventi del professor Giovanni Maria Flick e del professor Gerardo Villanacci. Le conclusioni saranno affidate al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. La partecipazione al momento, che sarà interamente registrato e pubblicato sul canale YouTube del santuario “Santa Casa Loreto”, è riservata ai soli invitati. Alle 11.30 in santuario si svolgerà la celebrazione presieduta da monsignor Fabio Dal Cin, Delegato pontificio. Il ministro dell’Interno accenderà la lampada della preghiera per il mondo che sarà posta nella Santa Casa, sopra l’altare davanti all’effige della Beata Vergine. Seguirà alle 12.30 sul sagrato della basilica il saluto del Ministro dell’Interno. A conclusione vi sarà la preghiera dell’Angelus e la benedizione dei velivoli dell’Aeronautica militare che sorvoleranno il santuario. La celebrazione della Santa Messa sarà trasmessa in diretta televisiva da VaticanMedia, RadioVaticana, Telepace, FanoTv.