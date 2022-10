Loreto, procede l’iter per la riapertura della scuola “Marconi”

LORETO – Nell’ultima variazione di bilancio il Comune di Loreto ha inserito 90mila euro per la manutenzione di alcune scuole, danneggiate in alcune parti dopo le grandi piogge delle ultime settimane. «Da qui a pochi giorni si parte per ripristinare i danni delle infiltrazioni – conferma il sindaco Moreno Pieroni -. Attenzionando la situazione della scuola primaria “Marconi” chiusa dal sisma poi, non vogliamo perdere l’opportunità di iniziare i lavori i primi mesi del 2023. Entro la fine di ottobre la commissione individuerà la ditta che dovrà fare i lavori e da quel momento, nel giro di un paio di mesi, faremo la convenzione definitiva. Un iter lungo che potrebbe vedere presto la fine».

L’anno scorso l’ufficio della ricostruzione delle Marche aveva dato l’ok al progetto esecutivo da due milioni e 100mila euro per quell’edificio scolastico. Di lì a poco il Comune aveva firmato la convenzione con l’Ufficio. Proprio alle “Marconi” poi alcuni residenti hanno segnalato un problema qualche giorno fa: «Dopo le segnalazioni che ci sono pervenute abbiamo provveduto già questa mattina ad effettuare un sopralluogo e alla sistemazione della porta di ingresso danneggiata e aperta. Sarà nostra cura monitorare lo stato della scuola affinché tali episodi non accadano più, in attesa dell’avvio dei lavori – aggiunge Pieroni -. Superata infine la questione alluvione, stiamo cercando di far inserire Loreto all’interno del perimetro individuato dal governo per avere finanziamenti per il ripristino delle problematiche vissute».