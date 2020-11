Loreto, i primi 15 giorni della nuova giunta

LORETO – La neo Giunta loretana è al lavoro per la città. A pochi giorni dall’insediamento è il nuovo assessore a Lavori pubblici, Bilancio e Viabilità Giovanni Tanfani a stilare un primo resoconto dell’attività svolta. «Per l’amministrazione comunale di cui faccio parte è una grande frustrazione non poter organizzare riunioni con la cittadinanza per illustrare cosa stiamo facendo per la città di Loreto ma il rispetto delle normative anti Covid ci impone la massima cautela – dice -. Riporto sinteticamente il nostro operato in questi primi 15 giorni: sono state accese le luci delle mura storiche loretane, è stato reso pubblico il progetto del centro storico, accesa la nuova illuminazione per via Asdrubali, corso Boccalini e via Sisto V, è stata sostituita parte della pavimentazione di corso Boccalini, quella più deteriorata, sono stati appaltati i lavori per la tribuna al campo sportivo di Villa Musone (per rendere il plesso a norma), è stato fatto l’appalto per il rifacimento della pavimentazione e delle traverse di via Montereale Vecchio ed è iniziato l’iter per la messa a norma del teatro comunale».

In collaborazione con l’assessore Fabiola Principi, è stato anche dato il via all’iter per l’installazione di ulteriori 30 telecamere sul territorio comunale. Per Natale sarà pronta la nuova illuminazione del parco di Montereale mentre per gennaio verranno sistemate via Fratelli Brancondi e via delle Mimose, sarà definito il progetto per la struttura “Salvo d’Acquisto” per 480mila euro e per quanto riguarda la tensostruttura di Villa Musone sono stati chiesti 220mila euro di finanziamenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il sindaco Moreno Pieroni intanto si organizza per le celebrazioni dedicate ai defunti. In queste ore sta inoltrando una comunicazione in merito alla commemorazione di mercoledì 4 novembre in programma alle 21 nella tensostruttura di Villa Musone: «Il numero dei posti a sedere all’interno della tensostruttura, previsti dalla normativa anti-Covid in 250, è stato ulteriormente ridotto a 200 posti per consentire una maggiore distanza a tutela dei cittadini che intenderanno partecipare. Colgo l’occasione per ringraziare la Delegazione Pontificia, con cui abbiamo condiviso ogni dettaglio, per la preziosa collaborazione. Si raccomanda l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita della struttura».