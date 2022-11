Loreto, la Prefettura rinforza i controlli

LORETO – C’è grande apprensione per quanto accaduto negli ultimi tempi a Loreto, dove non sono mancati furti, soprattutto a Villa Musone. Nelle riunioni del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, che si sono svolte nel mese di novembre, è stata esaminata la situazione dell’ordine e sicurezza pubblica nel comune di Loreto, con particolare riguardo ad alcuni episodi di criminalità predatoria che hanno interessato la frazione di Villa Musone creando notevole apprensione nella popolazione. I rappresentanti della forze di polizia hanno illustrato gli esiti delle attività di indagine per identificare gli autori dei reati rappresentando che un importante contributo all’attività investigativa viene fornito anche dalle segnalazioni della popolazione residente nella zona. In merito il Prefetto ha invitato il sindaco Moreno Pieroni a mantenere vive le interlocuzioni con il Comitati dei residenti e attivare gli strumenti del progetto “Controllo di vicinato” che è stato oggetto di protocollo sottoscritto da Prefettura e comune di Loreto. Il Comitato ha deciso di intensificare i servizi di vigilanza e controllo sul territorio che verranno integrati con le squadre di intervento operativo dell’arma dei carabinieri.