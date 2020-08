Loreto, il parco di Montereale pronto dopo il restyling. Accelerano i lavori nelle scuole

Una pista di pattinaggio, una pista per skateboard, un circuito per bike cross ed un anello per il jogging sono pronti ad accogliere i cittadini al "nuovo" parco. Fervono intanto i lavori alle scuole "Lotto"

LORETO – Fervono i lavori a Loreto per le aree verdi e le scuole. È stato riconsegnato alla cittadinanza il parco del Montereale oggetto di lavori di riqualificazione. Una pista di pattinaggio, una pista per skateboard, un circuito per bike cross ed un anello per il jogging sono pronti ad accogliere dalle 8 alle 20 quanti vorranno cimentarsi nell’attività fisica. «Questo fino al completamento dei lavori destinati all’illuminazione dell’area, già finanziati ed appaltati – spiega il sindaco Paolo Niccoletti -. Sarà possibile anche semplicemente sdraiarsi nel prato. Il parco è dotato di un comodo parcheggio che ne agevola l’utilizzo. Per evitare assembramenti non sono previste cerimonie per l’inaugurazione».

Proseguono poi senza sosta i lavori nel plesso scolastico “Lotto” per garantire i giusti spazi e le giuste distanze per la ripresa delle attività scolastiche in presenza. Terminati i lavori alle scuole “Lotto”, sarà la volta dell’istituto Scalabrini che necessita di alcuni piccoli interventi di adeguamento.

«In questi giorni stiamo lavorando alacremente affinché a settembre possano riprendere le attività didattiche in presenza nella massima sicurezza, secondo i protocolli emanati dal Cts – spiega la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo “Solari” -. Nell’interesse di tutti, ad oggi, nessun plesso verrà frammentato e si riuscirà a garantire a tutti i nostri alunni un tempo scuola regolare. Al momento procedono i lavori di adeguamento nel plesso Lotto e contemporaneamente, la sistemazione delle aule e dei laboratori non interessati ai lavori. Il trasferimento degli arredi dalla “Marconi” agli “Scalabriniani” è stato effettuato e presto anche li verranno avviati i lavori già annunciati durante l’ultimo Consiglio di istituto. Entro la prossima settimana pubblicheremo il protocollo di sicurezza relativo al comportamento da tenere da parte dei genitori e le informazioni relative al contenimento del contagio durante le attività in presenza». Il sindaco aggiunge: «Grazie alla sempre fruttuosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’istituto comprensivo “Solari”, gli uffici hanno partecipato al bando per la richiesta di fondi a sostegno delle spese per l’affitto di nuovi spazi in vista dell’anno scolastico 2020-2021. Nonostante dal Governo centrale arrivino le disposizioni con il contagocce, cerchiamo di essere sempre pronti per garantire la ripresa in presenza delle attività scolastiche.»