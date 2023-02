Loreto, padre di famiglia a processo per maltrattamenti

LORETO – Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, un 48enne è finito a processo al tribunale di Ancona dove ieri (14 febbraio) si è aperto il dibattimento davanti alla giudice Francesca Grassi, con la testimonianza choc della vittima, parte civile con l’avvocato Laura Versace.

Le prime avvisaglie risalirebbero a quando la coppia viveva a Loreto e si sarebbero verificate dal 2013 per proseguire poi con episodi più gravi fino al 2018. Per quattro anni la donna avrebbe subito percosse dal suo compagno. Scenate di gelosia, minacce di morte, al punto di fuggire in una struttura protetta con i suoi tre figli. I bambini, turbati da quanto vedevano in casa, avrebbero simulato le violenze del padre su altri. La relazione ha avuto sempre alti e bassi, ha detto la donna davanti al giudice, ma poi è degenerata. Quando era incinta del secondogenito, con un altro bambino che ancora teneva in braccio, il 48enne si è scagliato contro di lei e a casa ha distrutto tutto. Insulti e botte, anche davanti ai bambini appunto, erano quotidiani, ha affermato la donna. Il processo andrà avanti.