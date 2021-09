Loreto in lutto, è scomparso il piccolo Gregorio

LORETO – Loreto è sconvolta e in lutto oggi (23 settembre) per la scomparsa del piccolo Gregorio Alessi. A sette anni la leucemia l’ha sconfitto. Nei giorni scorsi online, sulla piattaforma gofundme.com, era partita anche una raccolta fondi per sostenere la famiglia nelle cure.

«Ciao mi chiamo Gregorio, ho quasi sette anni – recita l’inserzione tuttora presente -. Vivo con la mia mamma in una piccolo paesino delle Marche. Quando sto bene mi piace guardare il mare da lontano. Purtroppo non posso fare molte cose. Ho lottato con la leucemia quasi da quando sono nato. Sembrava sconfitta ma la gioia è durata poco. Dopo un anno di serenità, la “brutta” è ritornata e sono in recidiva. La mia mamma ed io siamo fortissimi, ma la lotta è dura, lunga e incerta. La mia mamma è maestra elementare. Abbiamo tante spese. Purtroppo mi dovranno anche fare una importante operazione e per tutta la vita avrò bisogno di prendere delle medicine. La mia mamma tiene duro, ma io so che dovrà anche mettersi in aspettativa non retribuita perché i permessi sono quasi finiti. Anche se parla piano io la ascolto di nascosto. Vi chiedo una mano sul cuore e un piccolo aiuto per sostenerci economicamente in questo periodo, cosi almeno per un po’ la mia mamma potrà stare con me e preoccuparsi di meno dei soldi».

Ieri pomeriggio, 22 settembre, la notizia più tragica della scomparsa del bambino. Sconvolta la mamma Patrizia Stefanelli, insegnante a Loreto. Forte il cordoglio dell’istituto comprensivo “Solari” della città mariana. «Capita a volte che un Angelo si affacci nella nostra vita, ci insegni ad amare e a soffrire e poi scompaia. Maestra Patrizia, Gregorio è stato il tuo angelo ma sarà l’angelo di tutti noi. La nostra comunità ti stringe in un grande abbraccio per donare un po’ di luce e di conforto ai momenti bui che stai vivendo». La salma di Gregorio sarà da oggi, 23 settembre, dalle 14 all’ex oratorio di Santa Casa in via Asdrubali. Il funerale venerdì 24 all’aperto alla scuola materna L’albero delle stelle in via Brecce.