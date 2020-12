Loreto, le “Winx” della Rainbow volano su Netflix

La serie tv di Netflix, dove le fate saranno in carne e ossa, è creata da Archery pictures production in associazione con Rainbow. Debutterà il 22 gennaio a livello internazionale

LORETO – Il cartone animato italiano di successo internazionale creato da Iginio Straffi e prodotto dalla Rainbow di Loreto che racconta le avventure di un gruppo di fate arriva su Netflix. Le fatine “Winx” volano sulla piattaforma che ha già diffuso il trailer e le prime immagini di “Fate: The Winx saga”, la serie tv ispirata a “Winx club”. La serie tv di Netflix, dove le fate saranno in carne e ossa, è creata da Archery pictures production in associazione con Rainbow.

Sarà composta da una stagione di sei episodi che debutterà il 22 gennaio a livello internazionale. Protagoniste, naturalmente, le famose Winx che tanto hanno alimentato i sogni delle bambine negli anni Duemila, raccontando l’amicizia, l’amore e la magia attraverso una girandola di colori e sfumature. Lo show segue le vicende di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Migliaia di fan non vedono l’ora di scoprire se l’opera conserverà lo spirito originale o sarà stravolta per andare incontro al gusto internazionale.

Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. La serie vede Brian Young (creatore di “The Vampire diaries” e “Kyle XY”) come showrunner mentre Judy Counihan e Kris Thykier di Archery pictures (“Riviera” “Isis – Le reclute del male”) sono i produttori esecutivi assieme a Cristiana Buzzelli e Joanne Lee per Rainbow. Il cast è composto da Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen in quello di Stella, Precious Mustapha in quello di Aisha, Eliot Salt sarà Terra ed Elisha Applebaum invece Musa. A completare il cast sono anche Sadie Soverall (Beatrix), Freddie Thorp (Riven), Danny Griffin (Sky), Theo Graham (Dane) e Jacob Dudman (Sam).