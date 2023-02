Loreto, insegna di un esercizio commerciale a fuoco nella notte

LORETO – Stanotte (2 febbraio), verso le 4, un incendio ha devastato l’insegna di un esercizio commerciale lambendo il muro in piazza Kennedy a Villa Musone di Loreto. Sul posto a sirene spiegate sono arrivati i pompieri dal distaccamento osimano che hanno saputo domare le fiamme nel giro di poco. Il caos ha svegliato i residenti che impauriti hanno temuto l’atto vandalico.

Non sarebbe il primo episodio increscioso infatti intercorso nelle ultime settimane ai danni di quella frazione. Le indagini sono in corso. Si tratterebbe di un corto circuito partito da uno dei quadri luminosi ma non è certo. Uno dei residenti svegliati di soprassalto è stato l’ex assessore Roberto Bruni che ha poi pubblicato sui social alcune foto dell’incendio. Ad accertare se l’incendio sia stato doloso o meno saranno i carabinieri.