Loreto, furto in un appartamento: arrivano i carabinieri

LORETO – I ladri sono tornati a mettere a segno un furto a Loreto nella stessa via in cui erano già stati per depredare un altro appartamento all’inizio dell’anno. In via Italo Stegher ieri sera (15 marzo) attorno alle 19 hanno agito arrampicandosi sulle grondaie di un appartamento vicino. Hanno scardinato la finestra al secondo piano e nel giro di poco erano già dentro. L’hanno messo a soqquadro e sono riusciti a trafugare soldi per meno di mille euro. Qualcuno deve aver sentito i rumori perché i ladri si sono subito dati alla fuga. Al piano di sotto infatti c’è lo studio della professionista proprietaria dell’abitazione che pare si trovasse proprio lì. Oggi è stata sporta denuncia ai carabinieri. I militari sono sulle loro tracce e il sospetto è che possa trattarsi della stessa banda che ha già seminato danni e paura nella città mariana. Già dal dicembre scorso erano stati intensificati i servizi di vigilanza e controllo sul territorio, integrati con le squadre di intervento operativo dell’arma dei carabinieri.