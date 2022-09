Loreto, chiuse le feste patronali, il sindaco: «L’autunno preoccupa»

LORETO – Si sono concluse alla grande le festività patronali loretane. E’ il primo cittadino Moreno Pieroni ad affermare: «Abbiamo onorato la nostra Patrona con la Messa solenne e l’accensione della Lampada per il mondo. Un gesto significativo che ci ricorda l’importanza della Pace in questa ricorrenza così sentita dalla nostra città. Da secoli la data dell’8 settembre è per Loreto un momento di grande intensità devozionale. Quest’anno la situazione di ritrovata normalità ci consente finalmente, dopo tre anni, di restituire ai lauretani e a tutti i fedeli una delle tradizioni più amate: lo spettacolo pirotecnico. È un fatto che mi rende particolarmente felice perché tra le tante esigenze di una comunità c’è anche quella di ritrovarsi attorno alle sue tradizioni popolari. Come anche la storica “tombola urlata”».

Le criticità

Non nega il sindaco che ci sono state alcune criticità: «L’ascensore inclinato, riaperto ed inaugurato lo scorso 8 agosto, è di nuovo fermo per questioni legate alla manutenzione, di competenza di una ditta esterna. Non è la prima volta che accade in solo quattro settimane di messa in opera ed è successo a poche ore dalla nostra festività patronale. Forte il mio disappunto per questa situazione, che sta penalizzando la nostra città e crea continui disagi ai numerosi turisti e a noi loretani oltre che agli uffici comunali, che prontamente ogni volta nel mese di agosto si sono attivati per sollecitare chi di dovere alla rimessa in funzione, per poi dover ricominciare daccapo. Fin dal nostro insediamento abbiamo ripreso in mano le relazioni con gli enti preposti, percorrendo ogni fase istruttoria, allineandoci alle nuove normative di sicurezza e superando anche il collaudo finale. Il percorso è stato burocraticamente lungo ma abbiamo raggiunto l’obiettivo. Non è possibile che adesso ci si debba fermare per problematiche di ordinaria manutenzione spettanti ad altri. Ho già dato mandato di convocare subito la ditta. Siamo pronti anche a valutare eventuali azioni legali, se saranno necessarie per tutelare il nostro ente e la città di Loreto».

Lo sguardo al caro vita

Per quanto riguarda le difficoltà economiche che interessano l’intera penisola in questo momento, aggiunge: «Non voglio nascondere le difficoltà cui andremo incontro di qui in avanti, ben note a livello nazionale. La preoccupazione della crescita dei beni in autunno sia per le famiglie che per le imprese è forte. Faremo di tutto per evitare un aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Stiamo verificando con l’ufficio ragioneria il percorso per evitare l’aumento delle tariffe delle mense scolastiche».