Loreto, Daniela Rinaldi trionfa a “Piatto ricco” di chef Borghese

LORETO – La food blogger di Loreto Daniela Rinaldi ha vinto la puntata del primo novembre del programma televisivo “Piatto ricco” con gli chef Alessandro Borghese e Gennaro Esposito, trasmissione televisiva seguitissima che va in onda dal lunedì al venerdì su Tv8. Menù tutto tipicamente stile Halloween, “pauroso” ma gustoso. La sfida si è accesa subito nel nuovo cooking game show in cui sono gli stessi concorrenti a decidere le proprie sorti. Tre cuochi amatoriali, provenienti da tutta l’Italia, si sfidano infatti portando la passione per la cucina in tv. I concorrenti in pratica possono assaggiare i piatti degli avversari e decidere se quelli degli altri sono migliori o peggiori del proprio. Anche lo chef Esposito li assaggia scrivendo il nome del cuoco peggiore e in quel momento i concorrenti potranno scegliere di ritirarsi ricevendo in cambio un minipremio oppure continuare nel proprio gioco aspettando il giudizio dello chef. I due concorrenti rimasti si affrontano nel round finale in un vero e proprio testa a testa per portare a casa la vittoria.

Daniela Rinaldi

Daniela, 54 anni, si è data il nome “La radiosa” perché in radio, ha spiegato a Borghese, ci lavora da una vita. «Mi sono davvero divertita tanto a “giocare” in cucina e il mio ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno seguita – dice -. Sono giornalista, conduttrice radiofonica e divulgatrice gastronomica, amo raccontare ogni emozione che mi regala il cibo tanto che da questa passione mi sono ritrovata a far parte del mondo dei food blogger. Vivo a Loreto ma sono sempre in movimento, amo la cucina da sempre ma negli ultimi anni è stato il motore di ripresa. Cucinare è il momento più bello e creativo, dalla farina in poi è tutto un crescendo di emozioni e da queste emozioni per gioco è nato il mio blog dove sono racchiuse le ricette che propongo, semplici, gustose, facili da realizzare ed economiche, alla portata di tutti».

La loretana ha tenuto testa. Primo piatto, difficile, l’animella e le cervella fritte. Poi una pietanza con la zucca, immancabile per Halloween: Rinaldi ha preparato i cappellacci di zucca, riuscitissimi, forte di aver vissuto a Parma. C’era anche l’ingrediente “fantasma”, il formaggio. Alla fine della puntata è rimasta a sfidare Ivan, 37 anni, “Il pitone”, dopo aver escluso Barbara, “La millepiedi”, 43 anni. «Daniela vince e si porta a casa mille euro in gettoni d’oro. Grazie, ti ascolterò in radio!», ha decretato a fine puntata Borghese. Tutta Loreto ha esultato per la vittoria e la preparazione di Daniela.