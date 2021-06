LORETO – Sta per partire l’estate a Loreto, città che si appresta a diventare Covid free a fronte dei soli sette casi riscontrati a oggi (25 giugno). Il primo cittadino e la giunta stanno mettendo a punto i dettagli degli eventi e delle occasioni di incontro anche per i turisti in arrivo. «Nell’occasione delle celebrazioni di Sisto V (500 anni), colui che ha reso possibile la nascita di Loreto staccandola da Recanati, il programma è quasi definito del tutto. Un ringraziamento ai rioni della città che, sotto la guida di Cristina Castellani, hanno promosso, inventato e realizzato un bracciale – dice il sindaco Moreno Pieroni -. Un grazie pubblico alle aziende Lal, Cipolletti e Falasco che hanno messo il bracciale a disposizione dei ragazzi del Comprensivo scolastico». Presto sarà a disposizione dei commercianti loretani per diventare un veicolo di promozione della città. Il ricavato economico andrà a beneficio delle scuole.

Il braccialetto

La polemica

Il primo cittadino però non ha mancato di polemizzare: «Mi sono rivolto alla Regione Marche e al Comitato per le celebrazioni di Sisto V per condividere insieme alcune manifestazioni a lui dedicate ma, ad oggi, non ho ricevuto risposta A Loreto comunque la stagione culturale estiva partirà il 2 luglio e andrà avanti fino a tutto agosto e alle festività loretane. Il cartellone ricco di eventi che prevede più di 20 spettacoli sarà presentato a breve».

Il ritorno dei pellegrini

I pellegrini sono tornati e presto partiranno anche i treni dell’Unitalsi: «A Loreto sono tornati pellegrini e turisti. Si registrano i primi arrivi di pullman più quello di intere famiglie in auto. L’invito agli operatori del turismo è di attrezzarsi al meglio per la tutela anti Covid. Alla mostra appena aperta su Raffaello si sono già registrati oltre mille visitatori e si è svolto in presenza, al parco delle Rimembranze, il saggio di fine corso dei giovani che hanno partecipato al corso di orientamento musicale di tipo bandistico tenuto da Paolo Giorgetti, presidente della Banda musicale, primo momento di aggregazione. Domenica scorsa (20 giugno) abbiamo anche ospitato a Loreto la “Pasqua del Maestro”, organizzata dalla sezione regionale dell’Aimc, associazione italiana maestri cattolici. Un evento che si sarebbe dovuto tenere nel 2020 ma che ora, con la pandemia che gradualmente ci stiamo lasciando alle spalle, assume un significato di vera ripartenza della vita associativa».