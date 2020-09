Loreto “dà una lezione al Covid”: terminati i test sierologici all’alberghiero

LORETO – Si sono concluse ieri, 4 settembre, le operazioni relative alla somministrazione dei test sierologici destinati al personale docente e Ata dell’alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto. Il progetto prende il nome di “Diamo una lezione al Covid” e prevede lo screening gratuito e volontario del virus (test sierologico) per il personale della scuola, docente e non.

«La campagna di screening, realizzata grazie al progetto della Federazione italiana medici di famiglia in collaborazione con Nusa servizi e l’Associazione nazionale dirigenti pubblici, ha avuto lo scopo di sensibilizzare il personale scolastico in merito all’importanza della prevenzione in questa particolare situazione di emergenza dovuta al Covid – ha detto il nuovo dirigente scolastico Francesco Lucantoni -. L’iniziativa ha ottenuto un successo rilevante, considerato l’elevato numero di coloro i quali si sono sottoposti al test. Si ringraziano tutti quanti hanno reso possibile la buona riuscita del progetto».

Anche Camerano ha aderito alla campagna promossa dai medici di famiglia: nei giorni scorsi, in prossimità del palazzo comunale, il gruppo di Protezione civile ha allestito uno spazio per consentire ai medici di eseguire i test in completa sicurezza.

I test a Camerano

A Filottrano invece, fino al 30 giugno 2021, l’ingresso agli ambulatori medici dei dottori Cristina Mori, Piero Valentini e Franco Paolucci sarà possibile soltanto da via Don Minzoni (parcheggio ex ospedale): «Tale prescrizione si rende necessaria in considerazione del fatto che il piano terra dell’immobile di via Vittorio Veneto ospiterà due sezioni di scuola dell’infanzia e che la normativa in materia di Covid-19 impone la separazione assoluta tra gli spazi riservati alla scuola e quelli destinati ad altre attività – ha appena detto il sindaco Lauretta Giulioni -. Si confida nella massima collaborazione e comprensione da parte di tutti».