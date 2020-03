Loreto, attivo il Centro di ascolto della Santa Casa per il sostegno “antivirus”

Il Centro di ascolto continuerà a offrire il suo servizio con chiamate e videochiamate per tutti coloro che hanno bisogno, per incrementare la solidarietà contro solitudine e isolamento

LORETO – Anche la Santa Casa di Loreto entra in supporto delle persone che, in questo momento difficile da gestire anche a livello psicologico, da casa hanno bisogno di aiuto.

«In considerazione dell’attuale emergenza mondiale Covid-19, il Servizio di Pastorale familiare del santuario di Loreto continua e vuole incrementare le sue attività pastorali con un’iniziativa presa in collaborazione con la Scuola di discussione per adolescenti, coppie e Famiglia e alcuni professionisti psicologi», informa la Delegazione pontificia.

Il Centro di ascolto della Santa Casa della città mariana continuerà a offrire il suo servizio con chiamate e videochiamate per tutti coloro che lo vorranno per incrementare la solidarietà come antivirus della solitudine e dell’isolamento.

«In questo modo la Santa Casa resterà virtualmente aperta sempre e più di prima», aggiungono. Un gruppo di psicoterapeuti sarà a disposizione in modo del tutto gratuito per consulenze psicologiche e religiose dalle 15 alle 17, tutti i giorni e il sabato anche in diverse lingue.

«In questo momento difficile di crisi mondiale, la prossimità espressa in tanti modi richiede oltre alla preghiera anche concrete offerte di accompagnamento. Per ora la disponibilità del Centro ascolto è solo dalle 15 alle 17 ma si valuterà un ampliamento se ci fosse richiesta».

Intanto le celebrazioni dal santuario pontificio della Santa Casa (fino al 3 aprile non aperte al popolo) si possono seguire dal lunedì al Sabato (escluso il mercoledì alle 8.30) in diretta alle 9.30 in streaming sul canale Youtube “Santa Casa di Loreto”. Ogni giorno diretta del rosario alle 21 su Fano tv e in streaming sul canale Youtube e ogni sabato alle 21 su Telepace, Fano tv e in streaming sul canale Youtube.