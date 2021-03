Loreto celebra la Madonna patrona degli aeronauti

LORETO – E’ una settimana importante questa per Loreto, già pronta a celebrare la Pasqua seppur nel rispetto delle normative anti Covid.

Mercoledì 24 marzo, in occasione dell’anniversario della proclamazione della Madonna di Loreto Patrona universale di tutti gli aeronauti, sarà celebrata la Santa Messa alle 11 presieduta da monsignor Santo Marcianò, Ordinario militare per l’Italia. Sarà accolta l’immagine della Beata Vergine di Loreto, passata durante tutto l’anno nelle basi dell’Aeronautica militare, che verrà custodita nella Basilica di Loreto fino alla conclusione dell’Anno giubilare. La Delegazione pontificia precisa: «In considerazione dell’attuale situazione pandemica e delle conseguenti restrizioni, si invitano i fedeli lontani da Loreto, a seguire la celebrazione attraverso i seguenti media: Telepace (canale 515 Sky in chiaro), Padre Pio TV (digitale 145, satellite 852 Sky in chiaro), Fano TV (digitale 17 per la regione Marche) in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e www.santuarioloreto.it. Il segnale sarà veicolato anche nel circuito Corallo, pertanto a disposizione di tutte le emittenti ad esso collegate. La diretta sarà trasmessa anche dai canali social dell’Aeronautica Militare. A mezzogiorno ci sarà la consueta recita dell’Angelus e del Santo Rosario in diretta su Vatican News, Radio Vaticana, Telepace, e negli stessi canali streaming».

Giovedì 25 marzo, nella Solennità dell’Annunciazione del Signore, il Santuario annuncerà l’uscita del nuovo sito internet che sarà presentato da monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo delegato Pontificio di Loreto, accompagnato dalla riflessione del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente Pontificio Consiglio della cultura, e di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero della comunicazione della Santa Sede. L’intera presentazione avverrà a partire dalle 10.30, unicamente in modalità online e potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.it. Al termine della presentazione a mezzogiorno ci sarà la consueta recita dell’Angelus e del Santo Rosario, con la Supplica alla Madonna di Loreto in questo tempo di pandemia, in diretta su Vatican News, Radio Vaticana, Telepace, e nei canali di streaming sopraccitati. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa dell’Annunciazione del Signore, presieduta da monsignor Fabio Dal Cin. In tale circostanza riceveranno il mandato di Missionari della Misericordia don Bernardino Giordano, Vicario Generale della Delegazione Pontificia e Padre Franco Carollo, rettore della Basilica. Ai due Missionari della Misericordia il Santo Padre conferirà l’autorità di perdonare anche i peccati riservati alla Sede apostolica. I fedeli potranno assistere in Basilica alle celebrazioni, nel rispetto dell’attuale normativa anti Covid-19.