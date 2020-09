Loreto celebra la Natività di Maria, ecco Mattarella in piazza

Al Presidente affidata l'accensione della Lampada della pace come gesto simbolico previsto a messa terminata, sempre all'interno del santuario

LORETO- È arrivato pochi minuti fa, attorno alle 11.30, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la celebrazione della Natività di Maria: ad accoglierlo all’Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona il Prefetto Antonio D’Acunto.

Serrati i controlli anti covid per l’ingresso nella piazza della Madonna a Loreto, che hanno permesso solo a 400 persone di accedere alla platea: Mattarella prenderà parte alla solenne celebrazione eucaristica in Basilica presieduta da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, e monsignor Fabio dal Cin.

La Basilica di Loreto

Oggi, 8 settembre, è la festa della Natività e Loreto, come ogni anno, affida a una personalità l’accensione della Lampada della pace. Il gesto simbolico del Presidente è previsto a messa terminata, sempre all’interno del santuario. Cancellato il sorvolo degli aerei dell’Aeronautica per evitare assembramenti, notizia dell’ultimo minuto.