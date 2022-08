Loreto, pronti i cavalli della Corsa del drappo

LORETO – Settembre si avvicina e si sente nell’aria l’emozione per il ritorno della Corsa del Drappo o, come lo chiamano gli addetti ai lavori, il Palio di Loreto, la tradizionale prova al galoppo tutta in salita. Per un giorno, quest’anno domenica 4 settembre, il Montereale (via Fratelli Brancondi) si trasformerà in un ippodromo e ospiterà tre batterie e una finale per designare il rione vincitore. Dopo una settimana di colpi di scena con ritiri e cambi, venerdì 26 agosto è arrivata la fumata bianca con l’arrivo delle iscrizioni per tutti e nove i partecipanti della corsa del Drappo 2022.

A prendere la via di Loreto per prima sarà la vincitrice uscente, Baronessa, che si sposta da Sutri (Viterbo). Da Anguillara Sabazia è arrivato il sì per Bonmarché. Dalla Toscana poi i fratelli Turco giocano la carta doppia e porteranno a Loreto due femmine terribili: Communiqué (che sarà montata dal proprietario Vincenzo Turco) e la veloce Catalina. Da Oriolo Romano muoverà un’altra femmina di belle speranze, Big for me. Presente anche Bella senz’anima, una femmina di 4 anni presentata dal signor Fiorini. Da Siena partiranno in due, il più anziano e titolato del lotto, Adone Da Clodia, una vera e propria istituzione tra gli angloarabi, e la giovane e veloce Carismatica, giudicata adattissima al veloce percorso in salita dal suo allenatore Giosuè Carboni. Il nono arriva direttamente dalla Sicilia e si chiama Bontour, è reduce da un palio appena vinto in Sardegna e sarà scortato come sempre dal suo proprietario Salvatore Morabito. Gli ingredienti ci sono tutti e solo sabato 3 settembre alle 17 in piazza Leopardi a Loreto si saprà come la sorte vorrà abbinare questi valenti destrieri ai nove rioni di Loreto, Ponte, Piana, Pozzo, Stazione, Costabianca, Villa, Grotte, Mura e Monte, pronti più che mai a darsi battaglia.