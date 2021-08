Loreto, arriva il camper vaccinale davanti al santuario

LORETO – Loreto ha scelto una location d’eccezione per il camper vaccinale, che lunedì 30 agosto farà tappa nella città mariana per permettere a cittadini e turisti di ricevere il siero anti-Covid. La postazione itinerante messa a disposizione dall’Area vasta 2 sarà infatti collocata nella centralissima piazza della Madonna. Un modo per garantire l’accesso alla prestazione a quante più persone possibili ma, anche, un modo per dare ancora più rilievo alla campagna vaccinale, proprio nei giorni in cui lo stesso papa Francesco ha definito la vaccinazione «un gesto di grande responsabilità verso il prossimo».

Soddisfatto il sindaco Pieroni

Soddisfatto il sindaco Moreno Pieroni che ringrazia il direttore generale dell’Asur Nadia Storti e il direttore generale e il dirigente sanitario dell’Area Vasta 2, Gianni Guidi e Franco Dolcini: «Grazie per averci permesso di compiere un altro passo in avanti come città nel percorso di prevenzione del Covid – dice -. Questa iniziativa è stata voluta dalla nostra amministrazione per dare un segnale forte rispetto all’importanza di vaccinarsi e corona un progetto di prevenzione che abbiamo iniziato già nei mesi scorsi, prima con gli screening preventivi di massa presso il Palaserenelli, poi con la campagna vaccinale cittadina attuata dai medici di famiglia. In questi contesti Loreto è stata sempre in prima linea, il camper vaccinale è la naturale prosecuzione di quanto fatto».

L’iniziativa grazie all’assessore Pighetti

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al coordinamento dell’assessorato con delega alla Sanità guidato da Nazzareno Pighetti: «Si tratta di un servizio ulteriore che abbiamo messo a disposizione dei cittadini – commenta – tanto più importante in questo momento in cui molte persone manifestano ancora dubbi nei confronti della vaccinazione. Il posizionamento in piazza della Madonna, condiviso anche con la Delegazione pontificia, è un ulteriore segnale dopo le parole del Papa. La nostra città, per ciò che rappresenta nel mondo come città santuario, non poteva non cogliere questo invito anche scegliendo un luogo così emblematico».

Chi può ricevere la dose di vaccino

I turisti potranno ricevere le seconde dosi mentre per i residenti nelle Marche sarà possibile ricevere sia la prima che la seconda. Per tutti, in ogni caso, non servirà alcuna prenotazione. La postazione sarà attiva dalle 17 alle 20.30 grazie al supporto del personale sanitario, della Croce Rossa e della Protezione civile.