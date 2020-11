Loreto, i bambini del quartiere Grotte inviano al sindaco la loro “letterina” di Natale

LORETO – I bambini del quartiere Grotte a Loreto hanno scelto il loro sindaco Moreno Pieroni come l’aiutante di Babbo Natale, e a lui hanno scritto una lettera di desideri. Tra le richieste quella di piantare alberi e realizzare uno sgambatoio. Ecco cosa dicono.

«Caro sindaco, Babbo Natale ha bisogno di un aiutante per il quartiere Grotte e noi bambini avremmo pensato a te – si legge -. Questa la lista dei desideri: piantare un albero per ogni bambino che vive nel quartiere e per quelli che nasceranno, nello spazio adibito a verde pubblico, a ridosso della Fiumarella, da anni spoglio e impraticabile; piantare un ulivo, simbolo ultra-millenario di pace, nella rotonda tra via Falcone e via Borsellino; predisporre uno sgambatoio nel quartiere perché siamo stanchi di camminare su marciapiedi “imbrattati” a causa di pochi incivili. Caro sindaco, in questa impresa non saresti solo: noi bambini ci prenderemmo cura degli alberi, cresceranno insieme a noi. Il Corpo Forestale dello Stato sarebbe felice di donare al quartiere tutti gli alberi e le siepi necessarie e forse un vivaio amico donerebbe volentieri al quartiere un ulivo imponente e poi i nostri genitori e i nostri nonni ci hanno assicurato che metterebbero a disposizione vanghe, picconi e braccia per darti manforte. Allora, possiamo contare su di te?».