Loreto, approvato il bilancio: tutela per il sociale e nuovi investimenti

LORETO – Garantire tutto il sistema sociale, riconfermare la stagione culturale estiva come volano per turismo e commercio, puntare su nuovi investimenti anche grazie a finanziamenti provenienti da Regione e Pnrr. Questi i punti cardine del bilancio di previsione approvato dal Comune di Loreto e presentato oggi, 18 febbraio. Un bilancio che fa ancora i conti con un presente difficile, gravato dall’ulteriore mannaia dell’aumento delle bollette, ma che riesce comunque a dare risposte concrete alla città. Lo dice il sindaco Moreno Pieroni: «Anche quest’anno questo bilancio di previsione diventa un ulteriore importante messaggio politico-amministrativo per i nostri concittadini. Intanto perché lo abbiamo approvato ad inizio anno, il 10 febbraio, come volevamo. Ma soprattutto perché abbiamo riconfermato il non aumento di nessun tipo di tassazione, in modo particolare Imu e Tari: nonostante abbiamo un carico maggiore di quasi il 40 per cento, a causa dell’aumento dei costi dell’energia, anche quest’anno abbiamo garantito tutto il sistema sociale. Questa era la nostra priorità: ci sono imprese, famiglie e persone fragili che devono essere tutelate al 100 per cento».

Le riconferme

Riconfermate le manifestazioni e la stagione culturale estiva, con il duplice obiettivo non solo di creare cultura, ma anche di portare a Loreto i turisti provenienti da tutta la costa. Tra le novità del documento programmatico c’è anche l’introduzione della tassa di soggiorno: tra i 0,70 centesimi ed un euro a seconda della grandezza della struttura alberghiera.

Strategico anche il capitolo degli investimenti da destinare ad importanti lavori pubblici in varie zone e strutture della città: «Abbiamo messo in sinergia gli investimenti derivati da nuovi mutui, che quest’anno siamo riusciti ad acquisire, mentre fino allo scorso anno erano bloccati, gli oneri di urbanizzazione e anche i nuovi finanziamenti che cercheremo di intercettare da bandi regionali e Pnrr perché l’obiettivo di questa amministrazione è di non lavorare fino a domani, ma su un percorso a media e lunga scadenza. Vogliamo arrivare al 2025 avendo dato a Loreto l’opportunità di crescere in tutti i settori». «È già di quattro milioni e 700mila euro l’ammontare dei finanziamenti ottenuti da questa amministrazione lo scorso anno – spiega l’assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici Giovanni Tanfani – fondi destinati ad interventi su scuole, viabilità cittadina, impianti sportivi, in particolare quello delle Grotte di Loreto, all’arredo urbano di tutti i giardini pubblici. Abbiamo inoltre partecipato ad un bando per un milione e 900mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ad uno di 500mila euro per il rifacimento dello stadio Salvo D’Acquisto, ad un altro ancora da 1 milione di euro per la sistemazione di alcune scuole. Importante sottolineare come il documento di bilancio abbia già previsto un 25 per cento in più sulle spese del comune, che ci consentirà di assorbire i maggiori costi dovuti al rincaro energetico, insieme ai finanziamenti che il Governo ha garantito».

La voce più importante del documento programmatico resta senza dubbio quella dei servizi sociali, prioritaria per l’amministrazione, che ha appena siglato, qualche giorno fa, l’accordo per la rete di sussidiarietà, insieme con le due Fondazioni Opere Laiche e Carilo, oltre che la Delegazione Pontificia.