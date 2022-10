Loreto, amianto scaricato all’isola ecologica: l’ira del sindaco

Una volta identificato, è stato isolato e poi smaltito in sicurezza, tuttavia ciò ha comportato di fatto l’inagibilità dell’area per diverso tempo

LORETO – «La tutela della salute pubblica è una nostra priorità, così come quella dell’ambiente. Per questo spiace e indigna vedere che non sempre questi valori sono rispettati da tutti». Ad affermarlo è il sindaco di Loreto Moreno Pieroni. Alcune settimane fa infatti è stato conferito nel container dell’isola ecologica di Loreto, presumibilmente da parte di privati, un carico di rifiuti da scarti edili, tra i quali anche una canna fumaria, ovvero un manufatto contenente amianto. Il carico, una volta identificato, è stato isolato e poi smaltito in sicurezza, tuttavia ciò ha comportato di fatto l’inagibilità dell’area per diverso tempo, oltre al rischio di venire a contatto con un materiale molto pericoloso, che necessita di procedure particolari per essere rimosso. Inoltre, procedure di questo tipo, comportano anche un costo che, se succedesse nuovamente, saranno a carico del Comune, ovvero di tutta la collettività.

Il monito del sindaco

«Non riteniamo giusto che, per l’irresponsabilità di alcuni, siano penalizzati i tanti cittadini che ogni giorno si impegnano nel rispetto delle regole, né tanto meno possiamo accettare che vengano messe a repentaglio la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Insieme con l’assessore all’ambiente Fabiola Principi vigileremo affinché episodi di questo tipo non accadano più. Chiediamo la collaborazione di tutti nel conferimento corretto dei rifiuti, per il bene di tutti».

I lavori a scuola

Nel contempo sono partiti gli interventi per la messa in sicurezza dal punto di vista sismico della scuola primaria “Collodi” a Loreto, come annunciato dal primo cittadino. L’edificio scolastico rimarrà chiuso per la giornata di oggi (31 ottobre).