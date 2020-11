Loreto, amianto abbandonato per la strada: il monito del sindaco

«Questo smaltimento è costato alle casse comunali 800 euro. In un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo preferirei utilizzare i fondi comunali per sostenere le persone in difficoltà non i cittadini disonesti», commenta il sindaco Moreno Pieroni

LORETO – Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Loreto ha provveduto a smaltire l’amianto che qualche cittadino “distratto” e poco sensibile all’ambiente e alla salute pubblica, aveva abbandonato ai lati della strada nella zona del ristorante “Collina”. «Questo smaltimento è costato alle casse comunali 800 euro. In un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo preferirei utilizzare i fondi comunali per sostenere le persone in difficoltà non i cittadini disonesti», commenta il sindaco Moreno Pieroni. Saranno visionati i filmati delle telecamere comunali per stanare il colpevole.

Il primo cittadino intanto è impegnato per il primo tour per i comitati di quartiere per un confronto sulle problematiche di ogni rione. Per l’emergenza epidemiologica sono stati invitati solo i componenti del direttivo. Prossimo appuntamento mercoledì 18 novembre alle 19 a Costabianca e alle 20.30 al comitato di viale Marche. Rinviata invece a data da destinarsi la mostra “Raffaello, una mostra impossibile” la cui inaugurazione era prevista sabato 7 novembre: l’obiettivo è poter far ammirare le bellissime opere già allestite all’interno del museo non appena le misure anti-Covid 19 lo consentiranno.