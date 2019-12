La città mariana al voto, “Adesso Loreto” apre al confronto

LORETO – Loreto è l’unica città della Valmusone e della Riviera del Conero che andrà al voto a maggio. Lo scenario a oggi è tutt’altro che definito ma qualcosa si muove. Il gruppo di maggioranza “Adesso Loreto”, che nel 2015 ha sostenuto la candidatura dell’attuale sindaco Paolo Niccoletti al secondo mandato, si è incontrato per fare il punto della situazione proprio in vista delle amministrative della primavera 2020.

«Grazie a lui per aver guidato con serietà, condivisione e competenza una squadra che, dimostratasi con il tempo coesa, era stata rinnovata nella quasi totalità», dicono dal movimento politico. Gli stessi componenti hanno deciso di aprire al confronto con gli altri movimenti, raggruppamenti e soggetti che animano la vita politica locale: «L’idea è condividere, dove possibile, un progetto innovativo e di crescita sociale, culturale e turistica per la città mariana che proprio in questi giorni dimostra tutta la sua potenzialità attrattiva con il grande Giubileo lauretano».

Il gruppo quindi ci sarà ma ha aperto le porte a un confronto con gli altri per, eventualmente, creare altri scenari. «Questa esperienza di rinnovamento amministrativo messo in atto nel corso della legislatura ha portato l’intera compagine a ribadire l’impegno nel solco della continuità», hanno aggiunto riconoscendo alcuni limiti però soprattutto per quanto riguarda l’aspetto comunicativo.

