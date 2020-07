Loreto, al via una piccola “rivoluzione” per la ripartenza delle scuole

Il sindaco uscente di Loreto Niccoletti ha annunciato in un videomessaggio rivolto ai genitori della città gli spostamenti in programma per gli alunni che si apprestano ad affrontare l'inizio della scuola nei vari plessi

LORETO – «Anche se in presenza di linee guida lacunose, ci siamo messi al lavoro per iniziare l’anno scolastico in sicurezza». Il sindaco uscente di Loreto Paolo Niccoletti l’ha annunciato in un videomessaggio rivolto a tutti i genitori della città.

Le scuole “Lotto” di via Bramante saranno destinate agli alunni delle scuole medie e sono previsti alcuni lavori. Tutto il plesso della Stazione sarà usato dalle elementari, le “Verdi”, e a Villa Musone tutti gli spazi saranno usati dalle scuole “Collodi”. Le elementari “Marconi”, che a seguito del sisma erano ospitate da una parte alle medie di via Bramante a dall’altra all’istituto Immacolata Concezione, saranno riunite in un unico edificio:

«Abbiamo infatti raggiunto un accordo con i padri Scalabriniani e tutto l’edificio che per il lockdown era occupato da altre scuole verrà occupato da noi – continua il primo cittadino -. Lo spazio dell’Immacolata sarà lasciato e occupato dalla materna “Gigli” attualmente alla Stazione. Per le materne “San Francesco” e “Volpi” sono previsti ampliamenti degli spazi nei locali precedentemente occupati dalla “Primavera”.

Il 24 luglio a Macerata all’Ufficio speciale della ricostruzione ci sarà la conferenza dei servizi che tutti speriamo decisiva per indire la gara d’appalto per la ristrutturazione delle “Marconi”, lavori per due milioni di euro. Per il trasporto scolastico e le mense invece siamo molto preoccupati perché mancano direttive chiare».

Per quanto riguarda i seggi, il 20 e il 21 settembre il Comune eviterà interruzioni dell’anno scolastico e chiederà alla Prefettura di usare le palestre per il voto al posto delle aule.