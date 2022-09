Loreto, al via il “Settembre mariano”

LORETO – È arrivato il mese più importante per Loreto, il “Settembre lauretano”, con tante celebrazioni in onore della Madonna. Si sente nell’aria l’emozione per il ritorno della Corsa del Drappo o, come lo chiamano gli addetti ai lavori, il Palio di Loreto, la tradizionale prova al galoppo tutta in salita al centro della città mariana, in via Fratelli Brancondi. Per un giorno, quest’anno domenica 4 settembre alle 16, il Montereale si trasformerà in un ippodromo e ospiterà tre batterie e una finale per designare il rione vincitore. Da sabato 3 poi, giorno del sorteggio relativo agli abbinamenti rione-cavallo, in piazza Leopardi sarà allestita la 26esima festa della birra di Altotting mentre domenica alle 21 in via Sisto V avrà luogo la rievocazione storica in costume del 19esimo secolo. Martedì 6 in piazza papa Giovanni XXIII alle 21 lo spettacolo Arte e danza sotto le stelle, mercoledì 7 e giovedì 8 la fiera tradizionale. Spazio al calendario religioso: la processione con la statua della Madonna di Loreto si terrà mercoledì sera e il giorno seguente in basilica alle 11.30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Fabio Dal Cin seguita alle 12.30 dal sorvolo dei velivoli e dalla benedizione in volo. Alle 21 concerto della banda dell’Aeronautica militare e consegna della targa “Città di Loreto”. Alle 21 in piazza Leopardi la “Tombola urlata” e alle 23.30 i fuochi d’artificio.

«È la settimana più importante della nostra città ma è giusto ricordare anche la stagione estiva terminata con grandissimi eventi – dice il sindaco Moreno Pieroni -. Il coinvolgimento dei giovani è stato entusiasmante. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per gli eventi. Da anni non vedevo poi l’entusiasmo per l’organizzazione del settembre lauretano da parte dei rioni e non solo. Sono convinto che tutti insieme possiamo ricreare quell’entusiasmo attorno a Loreto per far sì che sia vissuta non soltanto dai loretani ma da tante persone che vengono a visitare il santuario». A distanza di molti anni dall’ultima volta, Loreto ha ripreso anche la strada dei gemellaggi internazionali. Nei giorni scorsi un’importante delegazione della città è stata accolta dal Comune di Ghajnsielem a Malta. Il vicesindaco Nazzareno Pighetti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha sottoscritto il Patto di Amicizia con il bellissimo comune maltese che venera come sua patrona la Beata Vergine di Loreto. È stato questo il primo passaggio ufficiale di un progetto che punta a creare relazioni concrete di scambio tra le due città su molti ambiti: cultura, ambiente, sport e cittadinanza europea.