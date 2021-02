Loreto, al via il Servizio civile

LORETO – C’è una nuova opportunità per i giovani desiderosi di impegnarsi a favore della propria comunità di appartenenza. Il Comune di Loreto ha dato il proprio sostegno al progetto di Servizio civile universale proposto dalle Acli, rendendosi disponibile ad accogliere e formare ragazzi che vorranno mettersi a disposizione. Nello specifico saranno selezionati due giovani, tra i 18 e i 28 anni, che potranno prestare servizio presso il Comune per 12 mesi, partecipando al progetto “Bene culturale = Bene comune”. Il servizio si articolerà in 25 ore settimanali e prevede un rimborso spese di 439,50 euro mensili.

Soddisfatti il sindaco Moreno Pieroni, l’assessore all’Organizzazione e formazione Daniela Romanini e l’assessore alla Cultura Francesca Carli, evidenziando l’importanza di aver ripristinato l’istituto del Servizio civile. «Il Servizio civile nasce come modalità di difesa non armata della Patria e di promozione dei valori fondanti della Repubblica – dice Romanini -. È un percorso in cui crediamo molto come amministrazione e al quale vogliamo dare tutto il nostro appoggio: siamo convinti che possa rappresentare non solo un richiamo ai valori civili per i nostri ragazzi ma anche un segnale forte di apertura verso nuove prospettive e modalità di occupazione».

L’assessore Carli sottolinea come questa esperienza possa rappresentare l’inizio di una prassi destinata a durare negli anni: «Mi fa particolarmente piacere che si inizi questo percorso con un progetto che riguarda la cultura perché è nella cultura che una comunità si identifica appieno. Il Servizio civile ha una forte valenza educativa e formativa, per i giovani si tratta di un’occasione unica che permette di arricchire anche il proprio bagaglio sia umano che culturale». I requisiti di partecipazione consistono nell’avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni al momento della presentazione della domanda, possedere la cittadinanza italiana o di altro Paese Ue e non aver riportato condanne penali. Il bando con tutte le istruzioni per aderire è pubblicato nel sito del Comune di Loreto (www.comune.Loreto.an.it): per presentare le domande, in modalità telematica, c’è tempo fino alle ore 14 del 15 febbraio.