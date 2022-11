Loreto, aggredita dal ladro in casa: la storia a “La vita in diretta”

LORETO – Il figlio ha raccontato quella disavventura ieri (31 ottobre) alla trasmissione “La vita in diretta” in onda su Rai Uno condotta dal giornalista Alberto Matano. La madre ha sorpreso il ladro in piena notte nella sua abitazione di Villa Musone a Loreto, lui l’ha spinta e lei è caduta sul pavimento dove è rimasta per ore fino a che la domestica non ha raggiunto la casa e l’ha soccorsa. La donna ha 83 anni e l’episodio è successo tra venerdì e sabato scorso (29 ottobre). «Hanno rotto il vetro della finestra e si sono introdotti in casa – ha detto l’uomo dalla sua casa -. Quella notte mia madre si era alzata per andare in bagno quando ha visto le luci accese in casa e si è subito allarmata. Il ladro era nascosto, lei si è girata e gli è andato incontro ed è stato lì che l’ha spinta a terra in camera da letto. Purtroppo sul pavimento c’è rimasta dall’una di notte alle 8 della mattina. Sola e sofferente. Lui gli aveva preso il telefonino e lei gli ha chiesto “lasciamelo che chiamo mio figlio, lasciami il telefono almeno”».

Le indagini

Il malvivente si è dileguato con 350 euro lasciandola sul pavimento, vicino al letto. Villa Musone ha paura e alcuni abitanti hanno organizzato controlli notturni e scritto al Prefetto per chiedere più controlli. Sull’episodio indagano i carabinieri di Loreto che potrebbero presto risalire all’identità dell’uomo.