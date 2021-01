“Linea verde Radici” tra la Riviera del Conero e la Valmusone

Con le parole di Guido Piovene, Angela Rafanelli è andata alla scoperta del Monte Conero e non solo. L’ottava puntata infatti ha guidato il pubblico in un suggestivo viaggio tra mare e terra

OSIMO – Oggi, 30 gennaio, su Rai Uno nella puntata di “Linea verde Radici” c’erano la Valmusone e la Riviera del Conero a fare da protagoniste. Con le parole di Guido Piovene, Angela Rafanelli è andata alla scoperta del Monte Conero. L’ottava puntata infatti ha guidato il pubblico in un suggestivo viaggio tra mare e terra. La conduttrice è andata innanzitutto a conoscere il lavoro sul mare in inverno in compagnia di Romano e Mario, pescatori di Numana da cinque generazioni. Per gli appassionati di buona cucina poi è stata presentata una gustosa ricetta marchigiana tra terra e mare preparata dallo chef Walter Borsini, presidente dell’associazione Cuochi della provincia Ancona, chef del “Fortino Napoleonico” e docente dell’Alberghiero di Loreto. Il tortello con il mosciolo, una specialità. Poi è salita a cavallo sul Parco del Conero per osservare dall’alto le spettacolari falesie a strapiombo accompagnata dai carabinieri Forestali.

Da lì si è spostata nell’entroterra per scoprire la misteriosa Osimo sotterranea, una fitta rete di cunicoli che si snoda sotto le strade cittadine, accompagnata da Simona Palombarani, responsabile dell’ufficio Iat di Osimo.

Tappa a Castelfidardo allora, capitale mondiale della fisarmonica, dove ha conosciuto il lavoro degli artigiani di strumenti a mantice e ascoltato il suono degli organetti. Ad accompagnarla l’imprenditore Francesco Mengascini.

A Castelfidardo

A Offagna ha osservato il volo di aquile e altri rapaci che solcano i cieli, quando sotto le mura della rocca si riuniscono gli appassionati dell’antica arte della falconeria con Gianluigi Mandolesi. Poi piccola incursione alla Gola del Furlo per ammirare la diga di Castreccioni e ritorno ad Ancona, a San Ciriaco, per incontrare l’imprenditore della carne Michele Budano.