Osimo, la Lega del Filo d’Oro celebra i 55 anni con la Festa di Natale

L'appuntamento è per venerdì 20 dicembre presso il Centro Nazionale. In programma lo spettacolo teatrale "Il mago di Natale", frutto di un percorso che vede coinvolti gli utenti nell'arco dell'intero anno, e l'inaugurazione della scultura "Genesi" di Massimiliano Orlandoni

OSIMO – 55 anni di attività, di traguardi e professionalità e abbracci elargiti. La Lega del Filo d’Oro li festeggia con la tradizionale Festa di Natale, un evento speciale che ogni anno riunisce ospiti, familiari, volontari e operatori dell’associazione per un augurio di buone feste. L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre, alle ore 16, presso il Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro in via Linguetta 3 ad Osimo (An).

Per l’occasione sarà messo in scena lo spettacolo teatrale Il mago di Natale, frutto di un percorso che vede coinvolti gli utenti nell’arco dell’intero anno.

Prima dei festeggiamenti verrà inaugurata la scultura Genesi di Massimiliano Orlandoni, che l’artista ha creato appositamente per l’ente. Situata all’ingresso del nuovo Centro Nazionale, l’opera rappresenta simbolicamente la crescita dell’individuo lungo il percorso della vita, proprio come quella che fanno le persone sordocieche quando incontrano l’associazione.

Lo spettacolo Il mago di Natale, realizzato grazie alla grande collaborazione tra operatori e volontari, è il frutto dei laboratori teatrali che la Lega del Filo d’Oro svolge da oltre dieci anni con i propri utenti e rappresenta un importante momento per favorire il loro percorso riabilitativo, che investe tutte le aree di intervento educativo: dall’autonomia personale alla comunicazione, dall’orientamento all’area socio-affettiva e ricreativa. La recitazione aiuta le persone sordocieche e pluriminorate ad apprendere gradualmente a mettersi in gioco, ognuno con le proprie capacità e peculiarità.

«Siamo felici di poter festeggiare i nostri 55 anni di attività in occasione della tradizionale Festa di Natale, un momento molto speciale per tutti i nostri ospiti che, grazie allo spettacolo teatrale, sono protagonisti indiscussi dell’intera giornata» dice Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’Oro. «Si tratta di un’occasione di convivialità che ci vede riuniti intorno a loro, familiari, personale e volontari, quest’anno arricchita dall’inaugurazione della scultura che l’artista Orlandoni ha realizzato appositamente per noi. Tengo inoltre a ringraziare le istituzioni locali e tutte le persone che, con entusiasmo e solidarietà, ogni anno sono vicine alla nostra realtà, permettendoci di affrontare sempre nuove sfide appassionanti. A tutti loro auguriamo un felice Natale da passare insieme alle persone più care».

