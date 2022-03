Osimo, la Lega del filo d’oro cerca volontari: parte il corso di formazione

OSIMO – Una risorsa fondamentale su cui utenti, famiglie e l’intera Fondazione benefica osimana hanno sempre potuto contare: sono i volontari della Lega del filo d’oro, che con il loro supporto rendono possibile l’inclusione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, favorendo relazioni spontanee che contribuiscono a migliorare la loro qualità di vita. Per acquisire le competenze necessarie, dal 23 marzo riparte ad Osimo il corso base di formazione per i nuovi volontari 2022.

C’è tempo fino al 21 marzo per presentare la domanda di partecipazione al corso, che è completamente gratuito e permetterà agli aspiranti volontari di conoscere gli utenti, imparando a relazionarsi con loro, per comprenderne i bisogni, comunicare e supportarli nell’orientamento e nella mobilità.

Le parole del presidente

«I volontari sono parte integrante della Lega del filo d’oro fin dalla sua costituzione, a supporto e completamento delle attività dei centri residenziali e dei servizi territoriali. Ogni volontario è prezioso e indispensabile, perché aiuta la persona sordocieca a sentirsi più partecipe della propria vita, consentendole di vivere nuove relazioni – dichiara Rossano Bartoli, presidente della Lega del filo d’oro –. Dopo il rallentamento imposto dalla pandemia alle attività di volontariato, possiamo finalmente riprendere pian piano i corsi formativi anche in presenza, nell’ottica di favorire una maggiore consapevolezza e un maggior coinvolgimento dei volontari su tutto il territorio nazionale».

Il corso

Il corso base per i nuovi volontari del centro nazionale di Osimo si svolgerà in parte online e in parte in presenza. Gli appuntamenti online si terranno rispettivamente: mercoledì 23 e 30 marzo e il 6 aprile, dalle 18 alle 20; sabato 26 marzo e il 2 aprile, dalle 9 alle 12. Gli appuntamenti in presenza, invece, si terranno sabato 9 e 23 aprile, dalle 9 alle 13.

I volontari rappresentano una componente fondante della Lega del filo d’oro: affermano i valori della solidarietà, della gratuità e della partecipazione e, con la loro preziosa disponibilità, favoriscono il coinvolgimento attivo delle persone sordocieche in qualunque contesto, svolgendo il ruolo di guida, di intermediari con il mondo esterno e di punto di accesso alle informazioni. Oltre che al volontariato diretto, il cui servizio è prestato a stretto contatto con la persona sordocieca e pluriminorata psicosensoriale, alla Lega del filo d’oro si dà ampio spazio al volontariato indiretto, attraverso eventi promozionali di sensibilizzazione e raccolta fondi, trasporti e attività complementari. Oltre a fornire informazioni sulla Fondazione i corsi si incentrano prevalentemente sul trasmettere le conoscenze necessarie a rispondere ai bisogni delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e a relazionarsi con loro. Durante i corsi i volontari apprenderanno i vari sistemi di comunicazione e come essere di supporto nell’orientamento e nella mobilità. Un percorso determinante non solo per chi farà volontariato diretto e andrà ad occuparsi degli utenti, ma anche per chi si farà portavoce della Lega del Filo d’oro attraverso attività di promozione e raccolta fondi. Ai volontari è richiesta la disponibilità a svolgere un servizio con cadenza settimanale o quindicinale: la costanza è fondamentale soprattutto nel volontariato diretto, per conoscersi e creare relazioni significative.