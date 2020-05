Osimo, la prima settimana di maggio ripartono i cantieri

OSIMO – Nella settimana in partenza da lunedì 4 maggio prossimo, diversi cantieri fermati per l’emergenza Covid-19 a Osimo riprenderanno i lavori. Assieme all’assessore ai Lavori pubblici Flavio Cardinali, il Primo maggio il sindaco Simone Pugnaloni ha pianificato la ripartenza di alcuni lavori fermi. «Ripartiamo più forti di prima, siamo pronti per riaprire i cantieri in tutta sicurezza – ha confermato il primo cittadino -. In primis quello per l’ampliamento della scuola d’infanzia di San Sabino, poi ricominceranno da dove si erano fermati i lavori dell’ex Cinema Concerto, i lavori a Casa Cea, la manutenzione del lago di pesca a Campocavallo e quelli per i nuovi spogliatoi al campo sportivo di San Biagio. Siamo in attesa di definire gli ultimi dettagli del nuovo campo sportivo Santilli e poi attendiamo il giorno in cui potremo fare una grande festa per l’inaugurazione».

Ci sono progetti in ballo per il secondo mandato Pugnaloni che riguardano la ristrutturazione di edifici o la riconversione di tanti oggi dismessi, vuoti e che rischiano di cadere nel degrado. «Entro il 2020 conto che vengano eseguiti gli studi su due edifici. E’ stato preventivato un milione e 70mila euro per la prima tranche del municipio e per l’ex palazzo Eca, dove andranno gli uffici comunali, 800mila. Prima degli interventi di ristrutturazione, nell’immediato, partirà la valutazione sismica di queste strutture». E’ confermata l’apertura, ma per lo stop dei lavori causa emergenza Covid-19 l’avvio del cantiere slitterà ancora, di una seconda sede dei vigili in via San Francesco in pieno centro. E’ ancora top secret la struttura in pieno centro in cui sarà creata una biblioteca multimediale.