Osimo, al via i lavori alla facciata di palazzo Gallo: residenti in protesta per il taglio dei parcheggi

OSIMO – I lavori a palazzo Gallo nella centralissima piazza Dante a Osimo, fattibili grazie al bonus facciate, hanno provocato una piccola rivoluzione traffico e sosta che sta facendo infuriare i residenti del centro. In queste ore però l’amministrazione comunale ha trovato un accordo con la ditta incaricata dai proprietari per scongiurare l’occupazione di tutti i posteggi per auto e motocicli. La ditta edile che dovrà terminare l’intervento entro il 31 marzo, come previsto per il bonus facciate, ha ottenuto una autorizzazione dal Suap per installare nuovi ponteggi meno ingombranti e che saranno spostati ad avanzamento lavori senza richiedere lo sgombero totale di piazza Dante come previsto inizialmente.

Il provvedimento del Comune

«Nel caso si rendesse necessaria l’occupazione di alcuni posti auto nello spostamento dei ponteggi, dovrà comunicarlo con 72 ore di anticipo installando apposita cartellonistica concordata con la Polizia locale – informa il sindaco Simone Pugnaloni -. Sulla retrostante piazza Sant’Agostino sarà invece individuato uno spazio di 20 metri quadrati, recintato, come sede e deposito del cantiere edile. Anche in questa piazza l’impalcatura di volta in volta occuperanno solo alcuni posti auto, comunicati con tre giorni di preavviso».

L’intervento dell’amministrazione comunale ha dunque evitato che l’ordinanza emessa per l’occupazione del suolo pubblico per il cantiere del prestigioso Palazzo Gallo togliesse fino al 31 marzo tutti i posteggi della piazza più vicina alla zona pedonale, con disagi per la sosta ad alta rotazione e soprattutto per i residenti del centro storico. La viabilità resterà invariata per tutta la durata del cantiere sia in piazza Dante che in vicolo Campana e piazza Sant’Agostino.

«L’amministrazione, consapevole dell’importanza del recupero delle facciate di Palazzo Gallo in una zona nevralgica del centro, manterrà comunque alta l’attenzione per garantire un intervento in sicurezza, nel rispetto del cronoprogramma e dei residenti».