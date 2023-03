Osimo, i lavori alla chiesa del cimitero Maggiore si faranno

OSIMO – Il Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli ha informato il Comune di Osimo che è stata ammessa a finanziamento la scheda tecnica di recupero e adeguamento sismico della chiesa della Santissima Annunziata, meglio conosciuta dagli osimani come chiesa del Cimitero Maggiore. Inagibile dal terremoto del 2016, ma già con problemi al campanile da oltre un decennio, la chiesetta rappresenta un simbolo religioso e anche culturale e identitario per tutta la comunità. Basti pensare che al suo interno custodiva la tela del Lotto “Madonna con Bambino” che venne trafugata a inizio del Novecento e le cui indagini sono ancora in corso. All’interno della chiesa si trova ancora la preziosa cornice di quel quadro. Inoltre dietro l’altare c’è il sacrario relativo alle vittime osimane nella Prima Guerra mondiale, con i nomi dei 380 caduti riportati su lastre marmoree. Per ristrutturare e riaprire la chiesa della Ss. Annunziata l’Ufficio Ricostruzione ha concesso un finanziamento di 500mila euro grazie al quale i tecnici del Comune potranno ora elaborare il progetto di adeguamento sismico e messa in sicurezza.

Il ringraziamento del sindaco

«Voglio esprimere il ringraziamento a quanti, cittadini e associazioni come Italia Nostra, hanno mostrato da anni vivo interesse per recuperare questo luogo di culto, e al commissario Castelli per la sensibilità, l’attenzione e l’impegno che ha saputo mantenere per recuperarlo – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Al di là di ogni schieramento politico, il commissario Castelli si è mostrato ancora una volta vicino alle esigenze dei cittadini così come lo avevo conosciuto fin dai tempi della sua presenza in Anci».