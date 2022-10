Jovanotti in bici nelle Marche: passa per Loreto e Sassoferrato

LORETO – Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si era già innamorato del viaggio in bicicletta già nel gennaio del 1998, quando percorse la Patagonia e partorì “Il grande boh”, una raccolta di materiale autobiografico stesa durante la preparazione dell’album “L’albero”. Poi però ha smesso di percorrere il pianeta in bicicletta. Ha ricominciato tanti anni dopo, con la stessa energia. L’altro ieri, 4 ottobre, era a Loreto. Ha ripreso il suo viaggio in bici per la provincia anconetana partendo da Sassoferrato e trasmettendo parte del percorso anche sul suo canale Tik tok. Ha salutato le Marche e in sella alla sua inseparabile ha raggiunto la città mariana. Ha visitato la basilica della Santa Casa soffermandosi sulla bellezza dei dipinti, sull’architettura di piazza della Madonna, da dove ha lanciato un messaggio.

Il messaggio ai fan

«La Madonna di Loreto protegge gli aviatori – ha detto ai suoi fan tenendo stretto il cellulare -. Il 5 ottobre è compleanno di mio fratello Umberto, pilota, è un segno. Sono venuto qui in questo giorno senza pensarci. Manderò un pensiero. La Madonna di Loreto è protettrice anche dei viaggiatori e dei migranti. Allora mi ci infilo anche io. Buon viaggio a tutti».