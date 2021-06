Istruzione, le scuole della vallata del Musone aderiscono al Piano estate del Governo

Le scuole della Valmusone hanno aderito al Piano estate del Governo per rilanciare la socialità. E’ stato un anno difficile e i ragazzi devono recuperare in lezioni ma anche in aggregazione. Non tutti i progetti delle scuole marchigiane sono stati approvati, “solo” i primi 82 su 166

OSIMO – Le scuole della Valmusone hanno aderito al Piano estate del Governo per rilanciare la socialità. È stato un anno difficile e i ragazzi devono recuperare in lezioni ma anche in aggregazione. Non tutti i progetti delle scuole marchigiane sono stati approvati, “solo” i primi 82 su 166.

Il “Laeng-Meucci” di Osimo-Castelfidardo

Il progetto dell’istituto superiore “Laeng-Meucci” di Osimo-Castelfidardo si è piazzato ad esempio al 44esimo posto e quindi risulta approvato ed in avvio. Il dirigente scolastico Angelo Frisoli spiega: «l nostro istituto risulta tra gli assegnatari dei fondi relativi al Piano scuola estate 2021, un ponte per il nuovo inizio. Il superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si riafferma il valore della scuola, una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo. Gli alunni intenzionati a partecipare alle attività estive dovranno manifestare il loro interesse compilando un questionario che sarà somministrato negli ultimi giorni di scuola. Le attività tra cui scegliere, in questa prima fase, sono: corso di iniziazione al windsurf (Numana), uscite in sup (Numana), corso di vela (Numana), progetto karate “Attraverso lo sport”, attività ludico sportive all’acquaparco Verde azzurro, quattro giorni residenziali di sport e divertimento in crociera su battello a motore lungo la riviera del Conero – Due Sorelle, escursione sul monte Catria ed eremo di Fonte Avellana e corso per la realizzazione di videoclip con smartphone a settembre».

L’alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto

Il preside dell’alberghiero “Einstein-Nebbia” (42esimo posto) Francesco Lucantoni aggiunge: «Stiamo progettando attività di potenziamento e recupero per giugno-luglio e attività di accoglienza e potenziamento per settembre-ottobre».

Il “Corridoni Campana” di Osimo

Il liceo “Corridoni Campana” di Osimo, da giugno a settembre, ha proposto attività di vario tipo: gli studenti che aderiranno potranno andare in piscina a Campocavallo o a Numana per altre attività sportive e ci saranno anche greco e latino, yoga in inglese, lezioni di cucina in lingua spagnola, teatro al teatrino dell’istituto Campana e tanto altro. A giugno si darà spazio alle lezioni di matematica e in lingua mentre durante l’estate ci saranno più attività ludiche. La scuola è reduce dalla settima edizione della Notte del liceo classico, la kermesse che ha avuto l’intento di valorizzare l’indirizzo liceale classico. L’ha voluto fare in presenza, oltre che in streaming, permettendo agli studenti di potersi esibire in danze, canti, rappresentazioni teatrali, dal vivo, nello scenario del Campo dei Titani e del Giardino delle Ninfe, così come sono state battezzate le due location esterne all’istituto che hanno ospitato l’evento. Una maratona no stop che ha visto come veri protagonisti i ragazzi che hanno saputo emozionarsi e far emozionare il pubblico presente, mostrando i propri talenti e le proprie competenze e dimostrando che la scuola è viva, anche in questo duro anno di pandemia. La città, così come le autorità cittadine e scolastiche, li hanno incoraggiati con la loro presenza.