Istruzione, a Loreto arriva l’Università

LORETO – In questa fase in cui l’emergenza pandemica continua ad imporre restrizioni, Loreto offre alla collettività l’opportunità della formazione accademica a distanza con l’apertura della sede distaccata della Uni-Internazionale, realtà leader nel campo delle università telematiche, già diretta da D’Annunzio e Benedetto Croce, collegata con l’Università Popolare degli studi di Milano. Il nuovo Polo didattico universitario “Ettore Ferrari” ha inaugurato ufficialmente la sua sede lauretana, al momento l’unica in tutte le Marche, in corso Boccalini. Spiegano i fondatori, il rettore Bernardo Rizzi e il docente Emanuel Vecchioli, che nei locali fisici si potrà venire a sostenere gli esami in presenza (ovviamente nel rispetto delle normative di sicurezza Covid) mentre le lezioni potranno essere seguite da casa collegandosi con la piattaforma informatica già predisposta e ricevendo via mail tutte le dispense ed i materiali necessari per seguirle.

«Una volta che lo studente è pronto per sostenere l’esame – spiega Vecchioli – può contattarci ed iscriversi alla corrispondente sessione d’esame, così come accade nella consueta prassi della formazione universitaria telematica». Quando la pandemia darà tregua, ci saranno dei tutor a disposizione degli studenti anche per chiarimenti sulle lezioni ed approfondimenti in presenza, peculiarità, quest’ultima, non presente in altre realtà analoghe. Il nuovo Polo didattico universitario lauretano porterà di fatto nella città mariana marchi blasonati della formazione a distanza: è infatti sede di due prestigiose università americane come la John Locke University e la University of Northwest, i cui corsi potranno essere seguiti anche nelle Marche. Sono 22 i percorsi universitari proposti, spesso inerenti discipline altrimenti poco rappresentate negli atenei tradizionali italiani, suddivisi in Corsi di laurea di primo e di secondo livello.

Plaude all’iniziativa il sindaco Moreno Pieroni: «La presenza di questo nuovo Polo Universitario è molto importante per la nostra città che in questo modo può offrire una proposta formativa di alto livello, in grado di aprire nuovi sbocchi professionali in questo momento così difficile e, soprattutto, in grado di garantire una possibilità di studio seria e certificata anche in una situazione in cui frequentare gli atenei è molto complesso. È un’iniziativa interessante anche per l’indotto economico che potrà portare a Loreto quando torneremo alla normalità, grazie alla presenza di studenti di tutta la regione, che per raggiungere il Polo didattico potranno soggiornare nella nostra città».