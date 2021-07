L’istituto Meucci di Castelfidardo celebra la fine dell’anno scolastico più difficile

Anche se con numeri ridotti per l'emergenza sanitaria, l’istituto non ha rinunciato alla tradizionale cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli e di presentazione di alcune delle tante attività svolte in questi mesi

CASTELFIDARDO – Anche se con numeri ridotti per l’emergenza sanitaria, l’istituto Meucci di Castelfidardo non ha rinunciato alla tradizionale cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli e di presentazione di alcune delle tante attività svolte in questi mesi. La manifestazione si è tenuta nella splendida cornice offerta dal giardino della scuola e ha coinvolto alunni, docenti, genitori e cittadinanza, a coronamento di un percorso impegnativo ma stimolante. Un ricco programma di premiazioni che ha visto al centro della serata gli studenti, che sono saliti sul palco per presentare e far conoscere le tante attività di cui loro stessi sono stati protagonisti anche in questo anno particolare.

Il premio Fondazione Carilo

La serata ha previsto, inoltre, l’attribuzione del premio Fondazione Carilo per i migliori articoli pubblicati nel giornale di istituto “Cronache dal Meucci”, borse di studio per gli studenti meritevoli offerte dalla Bcc, filiale di Castelfidardo, e dal Lions Club riviera del Conero, queste ultime riservate agli studenti del quinto anno. Numerosi sono stati gli attestati consegnati ai ragazzi che si sono distinti per la partecipazione e l’impegno in alcune attività promosse dalla scuola, quali i laboratori di fotografia, videomaking-cinema-recitazione e quello di comunicazione. Sorpresa graditissima della serata, la consegna di una targa da parte della Fondazione Carilo, un riconoscimento che porta questa dicitura: «Certi di interpretare il pensiero dell’intera collettività, esprimiamo il sentimento di gratitudine a tutti coloro che, attraverso l’impegno profuso nella didattica a distanza, hanno contribuito a valorizzare l’Istituto di Istruzione Superiore “Laeng-Meucci”». Presente anche il sindaco Roberto Ascani accanto al dirigente scolastico dell’istituto Angelo Frisoli e al direttore di sede Gabriele Calducci.

«Grazie a tutti i ragazzi, che nonostante un anno particolare come questo hanno dimostrato un forte spirito di appartenenza ed hanno partecipato con gioia, energia e grande competenza all’organizzazione della festa e, in generale, sempre e costantemente alla vita della scuola – hanno detto i prof -. Grazie ai ragazzi che hanno presentato la serata, Giulia Angelelli, Federico Di Giovannangelo e Alessandro Saraceni, agli affezionati ex alunni pronti ad offrire aiuto, a tutti i tecnici che hanno lavorato alacremente e ai volontari della Croce Verde di Castelfidardo e della Protezione civile che ci hanno garantito sicurezza».