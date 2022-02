Isola pedonale a Castelfidardo, decisione rimandata alla primavera

CASTELFIDARDO – Terminata la fase di sperimentazione avviata in coda alle iniziative natalizie, piazza della Repubblica a Castelfidardo torna fruibile al traffico veicolare e alla sosta. La definitiva pedonalizzazione di quello che viene considerato il fulcro del centro storico è solo rinviata. L’amministrazione comunale ha intenzione di mettere mano ad una serie di interventi che ne migliorino l’arredo urbano, organizzando al contempo eventi che costituiscano elemento di attrattività. È questo l’orientamento emerso dopo i confronti e lo scambio di opinioni degli ultimi giorni. «Vista la comprensibile resistenza dei commercianti ma considerate anche le opinioni positive espresse delle associazioni di categoria e dai residenti, pensiamo di posticipare al periodo primaverile la chiusura della piazza: nel frattempo discuteremo le soluzioni migliori con gli stessi interlocutori e presenteremo alcune proposte di arredo. Siamo convinti che con il tempo si vedranno i benefici della piazza libera e della pedonalizzazione in tutti gli ambiti anche economici», spiega il sindaco Roberto Ascani.

Il parere della Cna

Metodo e merito, questo aveva chiesto la Cna di zona Sud per arrivare al percorso di un’isola pedonale nel centro storico fidardense. Un percorso condiviso con gli operatori, le associazioni di categoria e i residenti che tenesse conto delle osservazioni e delle problematiche che questo progetto dovrà affrontare. La proposta dell’associazione, basata su un percorso graduale a tappe, adottata dall’amministrazione comunale, vede l’instaurazione di una isola pedonale nei weekend, partendo dalle ore 17.30. «Inoltre la proposta della nostra associazione era basata su un tavolo di concertazione che veda associazioni di categoria, esercenti, residenti teso ad affrontare le problematiche che questo provvedimento porterà – commenta Andrea Cantori, segretario della Cna di sona Sud -. In primo luogo dovrà essere affrontato il tema dei parcheggi, in particolare quelli di fronte al comune che indubbiamente deturpano il profilo del palazzo comunale. Occorre capire come recuperare, magari solo in parte, i parcheggi della piazza, trovando una nuova collocazione. Una volta che si deciderà l’eliminazione dei parcheggi dalla piazza occorrerà decidere un nuovo arredamento urbano. In questo ambito riteniamo necessario condividere con tutti i soggetti del tavolo di lavoro la scelta del nuovo arredamento. Infine occorrerà una strategia, soprattutto nei primi mesi della sperimentazione, di iniziative. Siamo soddisfatti comunque della decisione dell’amministrazione comunale». «La consulta economica ha permesso un confronto tra i vari soggetti che ha contribuito a portare a questa scelta. Per tale ragione riteniamo che la consulta economica possa essere il “tavolo di concertazione” che decide come implementare l’isola pedonale – aggiunge Federica Balianelli, vicepresidente della Cna di zona Sud e membro della consulta –. Naturalmente per il successo dell’iniziativa occorrono dei presupposti irrinunciabili: arredamento urbano ed eventi, anche piccoli, tesi ad animare il centro. Come associazione, se l’amministrazione comunale riuscirà a creare le condizioni, non ci tireremo indietro nel tentare di organizzare eventi legati alle nostre produzioni di qualità agroalimentari e non».