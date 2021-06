Osimo, investimento lungo la statale: feriti mamma e bambino

I soccorsi

OSIMO – Investimento choc poco fa, alle 17 di oggi, 4 maggio, lungo la statale 16 ad Osimo Stazione. Una Fiat Punto ha urtato una mamma con passeggino. Dall’ospedale di Torrette si è alzata l’eliambulanza atterrata poco distante. Mamma e piccolo sono stati portati all’ospedale Salesi in codice rosso per precauzione.

Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto c’è l’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi e per gestire il traffico sempre molto intenso in quel punto. Pare che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali.

(servizio in aggiornamento)