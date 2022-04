Osimo, pioggia di interventi nel Piano triennale della provincia

OSIMO – Una pioggia di investimenti è in arrivo per Osimo soprattutto per le infrastrutture viarie nei nodi più critici in entrata e uscita in città e per le scuole. «Il Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 appena provato dal consiglio provinciale, che mi vede coinvolto in veste di consigliere delegato proprio al bilancio dell’ente, prevede risorse importanti per la nostra città. Inseriti due milioni e 729mila euro per il bypass di Padiglione sul versante Campocavallo, un’opera che rientra nella Dorsale Marche Abruzzo Molise e che collegherà la provinciale 2 con la 361 Septempedana». A spiegarlo il sindaco Simone Pugnaloni che non nasconde soddisfazione. Altro investimento da un milione e 300mila euro riguarda la rotatoria tra via Sbrozzola e la Direttissima del Conero proprio al confine tra i territori di Osimo e Camerano, un’opera che consentirà di migliorare la viabilità verso il futuro ospedale dell’Aspio.

Per quanto riguarda i nuovi asfalti, la Provincia ha definito un accordo quadro da un milione e 800mila euro all’anno nel prossimo trienni. In questo capitolo di spese ricadono ad esempio nel 2022 interventi di sistemazione sulle carreggiate di via Striscioni a Villa, della provinciale Valmusone e poi via Flaminia I. Un intervento di manutenzione straordinaria e delle barriere di sicurezza stradali sarà effettuato sul cavalcaferrovia della provinciale 25 a Osimo Stazione per un milione e 500mila euro.

L’edilizia scolastica

Sul fronte edilizia scolastica il bilancio della Provincia prevede comunque la sistemazione del percorso di esodo esterno all’Ipsia “Laeng” (80mila euro), il risanamento delle facciate del Corridoni (150.000 euro ma nel 2024), il risanamento delle pareti al piano terra del liceo Campana (200mila euro nel 2024) e la ristrutturazione dei bagni all’Einstein di Loreto (150mila euro nel 2023). Per la nuova palestra dell’istituto Meucci di Castelfidardo la Provincia parteciperà ad un bando legato ai fondi del Pnrr.