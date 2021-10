Osimo, installati i cartelli per rispettare i ciclisti

OSIMO – Il Comune di Osimo, in accordo con il circolo “Senza testa – Veloclub 5 Torri”, come Filottrano ha installato la nuova cartellonistica stradale “Solo un metro”, per sollecitare l’attenzione da parte degli automobilisti nei confronti dei ciclisti che transitano lungo le strade osimane. “Attenzione, strada frequentata dai ciclisti”, recita il cartello segnaletico, tutte le auto devono mantenere la distanza di un metro e mezzo nel sorpasso a un ciclista. Grazie ad un contributo di cinquemila euro da parte di Astea Energia, rientrante nel plafond a disposizione del Comune, la nuova segnaletica stradale è stata sistemata in 25 punti considerati strategici e di alto flusso viario.

«Per celebrare l’installazione della nuova cartellonistica è stata organizzata per sabato 30 ottobre una giornata con inaugurazione simbolica della nuova segnaletica al Cippo della Resistenza e ritrovo dei ciclisti, che poi proseguiranno verso il centro storico raggiungendo la Basilica di San Giuseppe, con la partecipazione di Marco Scarponi, fratello dell’indimenticato Michele Scarponi, la cui Fondazione si batte per la salvaguardia in strada dei ciclisti», dice il sindaco Simone Pugnaloni.

I primi due cartelli sono al Cippo della Battaglia a Casenuove, sia in uscita che in entrata della frazione versante Santa Maria Nuova, uno in via Jesi tra Campocavallo e Padiglione, due in via Flaminia II (entrambi i sensi di marcia) a San Sabino, zona Mait, due in via Chiaravallese a San Paterniano al confine con Polverigi, due in via Flaminia I scendendo verso Osimo Stazione, due in via Montefanese dopo la Porta del Vento, due in via Ancona salendo da San Biagio a Osimo vicino all’area di servizio Esso, due in via Montefanese al confine tra Passatempo e Montefano, due in via Jesi tra Campocavallo e Cerretano, due in via Ancona all’entrata di San Biagio vicino all’incrocio con via Montegalluccio, due in via Ancona all’Aspio e due lungo la statale 16 al confine tra Osimo Stazione e Montecamillone. Con lo stesso fondo il Veloclub 5 Torri ha acquistato delle t-shirt con il logo della città per promuovere Osimo durante le proprie iniziative sportive e, inoltre, saranno organizzati degli incontri con le autoscuole per sensibilizzare istruttori e nuovi patentati sul delicato tema della tutela in strada dei ciclisti.