Osimo, insediata la Consulta dei cittadini immigrati

OSIMO – Si è insediata ufficialmente oggi, 14 febbraio, la Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini immigrati residenti ad Osimo, l’organismo che si pone la finalità di favorire l’integrazione sociale degli stranieri extra UE, di essere parte attiva della nostra comunità locale e il compito di consigliare il Comune sulle esigenze degli extracomunitari residenti in città.

Della Consulta fanno parte la signora Zouhour Hajama Ep. Abdelli, Fabrizio Sterlacchini, rappresentante della Caritas, Carlo Sorpino, rappresentante delle associazioni di volontariato, Mladenka Jelic, rappresentante sindacale Cgil, Alessandro Mancinelli, rappresentante sindacale Cisl, Renata Maggiori, consigliera comunale di maggioranza, David Monticelli, consigliere comunale di minoranza, e Paola Andreoni, assessore ai Servizi sociali.

«L’amministrazione comunale vuole, come sancito dal nostro statuto, dare una forma ufficiale di rappresentanza alle cittadine e ai cittadini stranieri residenti nel Comune e in possesso di un regolare titolo di soggiorno, favorendo la partecipazione democratica nella nostra comunità cittadina – dice Andreoni -. Le principali funzioni della Consulta saranno quelle di far conoscere alle istituzioni che governano la nostra città le condizioni di vita e i problemi di inserimento dei/delle residenti stranieri/e. La Consulta sarà un punto di riferimento per chi governa la città per ricevere informazioni e confrontarsi con i problemi degli/delle stranieri/e. Importante sarà anche promuovere progetti, attività ed iniziative per favorire il dialogo e l’integrazione fra diverse culture che convivono nella nostra comunità. Rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio comunale. I rappresentanti, nel corso della prima seduta, hanno eletto come presidente Jelic e segretaria Hajama».