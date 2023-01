Incursioni di lupi, il Comune di Loreto chiede interventi

LORETO – Sono tante le segnalazioni di lupi anche a Loreto dove sono diverse quelle arrivate al Comune, tanto che il sindaco Moreno Pieroni si sta muovendo in prima persona. «Insieme con l’assessore alla Sicurezza e all’ambiente Fabiola Principi, abbiamo firmato ed inviato alla Guardia forestale e alla Polizia venatoria provinciale una richiesta ufficiale di controllo in merito agli avvistamenti di lupi avvenuti in alcune zone del territorio comunale in questi giorni – dice -. Abbiamo chiesto di intervenire tempestivamente per le opportune verifiche sulle caratteristiche e gli spostamenti del branco e soprattutto abbiamo fatto presente l’esigenza di informare la cittadinanza sui comportamenti da tenere in caso di avvicinamento degli animali. Non appena avremo indicazioni sarà nostra cura trasmetterle ai cittadini. Nel frattempo raccomandiamo la massima cautela e di tenere al riparo animali domestici e da cortile».

I danni

I lupi da mesi causano gravi danni anche in Valmusone, da Osimo a Polverigi passando per Filottrano. In queste ore si susseguono le segnalazioni a Camerano. Un lupo è stato investito e ucciso da una macchina giorni fa in via Loretana. La loro presenza anche nella vicina Castelfidardo in particolare è balzata più volte alle cronache. Tanti gli episodi di attacchi ad altri animali e alle imprese agricole. L’Amministrazione comunale fidardense ha fatto proprie le segnalazioni interpellando gli enti preposti per concordare un percorso comune che salvaguardi al tempo stesso la specie predatrice e la pubblica incolumità.