Inclusione al cioccolato, ad Osimo nasce Cioccofrolla

OSIMO – Frolla Microbiscottificio, la cooperativa di Osimo (AN), apre un nuovo settore, quello della cioccolateria. Nasce “Cioccofrolla”, con obiettivo quello di contribuire al miglioramento della qualità di vita di soggetti con disabilità fisiche e cognitive nella Marche, promuovendo interventi che favoriscano la loro inclusione nel tessuto lavorativo e sociale.

Attualmente Frolla dà lavoro a 18 ragazzi disabili. Nel 2021 ha vinto il premio “Cittadino Europeo” per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Il premio, dal valore simbolico, è stato consegnato a Bruxelles e il biscottificio ha conquistato la vittoria per l’Italia. Grazie al nuovo settore della cioccolateria, è prevista l’assunzione di 3 nuove risorse, di cui 2 con disabilità, nell’organico della cooperativa.

Il progetto” “Cioccofrolla” del valore di 50mila euro ha preso forma grazie al contributo di UniCredit che ha finanziato per il 90%. La restante parte invece, proviene da una importante operazione di crowdfunding, attraverso la quale sono stati raccolti circa 10.000 euro. Unicredit ha sostenuto la cooperativa attraverso il Fondo Carta Etica, grazie al quale, dal 2005 ad oggi, ha destinato oltre 32 milioni di euro per la realizzazione di iniziative di utilità sociale, e supportato più di 1.300 iniziative locali in tutta Italia.

Grazie ai fondi raccolti è stato acquistato un impianto di ultima generazione che permetterà di sviluppare una linea di creme spalmabili, cioccolatini e più in generale prodotti a base di cioccolato con formulazioni e qualità nutrizionali uniche sul mercato. L’ampliamento del laboratorio porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro.

“Cioccofrolla” vuole incrementare il coinvolgimento e l’autonomia lavorativa di soggetti disabili under 30 ampliando la linea di prodotti realizzati dalla Cooperativa Frolla. Il tutto, tramite lo sviluppo di un prototipo di prodotto dolciario della cioccolateria. Il progetto nasce per sopperire ad una doppia esigenza: da una parte, la mancanza di iniziative in grado di incrementare il livello sia quantitativo che qualitativo di inserimento di giovani disabili nel mondo del lavoro,dall’altra, la scarsa offerta di attività di socializzazione rivolte a soggetti con disabilità.

«In un momento storico di grande difficoltà per aziende e famiglie, siamo davvero felici e orgogliosi di andare controtendenza parlando di ampliamento e nuove assunzioni», commenta Jacopo Corona, co founder di Frolla. «Oggi la nostra cooperativa conta 18 ragazzi che lavorano e si divertono, presto saranno di più e speriamo di poter continuare a parlare di crescita e consolidamento anche nei prossimi anni. Desidero ringraziare fortemente UniCredit e tutti coloro i quali hanno contribuito alla nascita di Cioccofrolla».